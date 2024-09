Joe Biden causa surpresa ao vestir boné "Trump 2024" durante visita à Pensilvânia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente americano, Joe Biden, causou espanto e agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 11 de setembro, ao vestir brevemente um boné vermelho com a inscrição "Trump 2024".

O episódio ocorreu durante uma visita a um quartel de bombeiros em Shanksville, Pensilvânia, cidade onde o voo 93 da United Airlines caiu nos atentados de 11 de setembro de 2001.

A ação, que inicialmente parecia apenas um gesto simbólico, viralizou nas redes e foi interpretada de diferentes formas por apoiadores e críticos de ambos os lados.

Um gesto de união ou polêmica

O porta-voz da Casa Branca, Andrew Bates, esclareceu o contexto do ocorrido, afirmando que o presidente Biden participava de uma cerimônia em memória às vítimas dos ataques de 11 de setembro e aproveitou a ocasião para ressaltar a importância da união bipartidária.

"O presidente falou sobre a união bipartidária após o 11 de Setembro e ressaltou que deveríamos retomá-la", publicou Bates na rede social X.

Segundo o porta-voz, um apoiador de Donald Trump presente no local sugeriu que, em nome dessa união, Biden deveria usar o boné com a inscrição "Trump 2024", e o presidente aceitou o gesto, ainda que brevemente.

Reação nas redes e impacto

A imagem de Joe Biden com o boné de Trump rapidamente ganhou as redes sociais, especialmente entre eleitores republicanos.

O comitê de campanha de Donald Trump aproveitou a oportunidade e agradeceu ironicamente o "apoio" de Biden no X (antigo Twitter).

A postagem mencionou, em tom sarcástico, que "Kamala foi tão espancada ontem à noite que até Biden agora está apoiando o presidente Trump", insinuando que isso poderia explicar o momento inusitado em que Biden usou o boné do oponente.

Vale lembrar que a foto foi tirada apenas um dia após o debate presidencial entre Kamala Harris, candidata democrata à reeleição, e Donald Trump, que busca retornar à Casa Branca.

Onde o candidato a presidência Donald Trump especulou ódio proveniente do atual presidente para com sua vice, Kamala Harris "Você quer falar sobre ameaça à democracia? Tiraram ele da corrida. Vou contar um segredo. Ele a odeia. Ele não a aguenta", disse.



A performance de ambos foi amplamente discutida nas mídias, com três pesquisas nacionais indicando que 57% dos espectadores consideraram Kamala Harris a vencedora do debate, enquanto 34% apontaram Trump como vencedor.

Biden defende Kamala Harris e reforça candidatura

Apesar das polêmicas, Biden já defendeu publicamente a vice-presidente Kamala Harris em diversas ocasiões, enfatizando sua capacidade de liderar o país.

Em uma coletiva de imprensa realizada dois meses antes, o presidente chegou a confundir Harris com Trump ao ser questionado sobre sua própria candidatura.

“Eu não teria escolhido vice-presidente Trump para ser vice-presidente se não achasse que ela não fosse qualificada para ser presidente”, afirmou Biden, corrigindo-se logo em seguida, para citar sua Vice-presidente de fato, Kamala Harris.

Ainda assim, Biden deixou claro que escolheu Harris por sua competência e por acreditar que ela é capacitada para ser presidente.

“A maneira como ela lidou com a questão da liberdade dos corpos das mulheres — ter controle sobre seus corpos. Em segundo lugar, sua capacidade de lidar com quase qualquer questão no conselho. Esta foi uma promotora incrível. Ela foi uma pessoa de primeira linha no Senado — ela foi muito boa”, elogiou Biden, destacando sua atuação em prol dos direitos das mulheres, que será um dos temas centrais da eleição presidencial de 2024.