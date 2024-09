Trump descarta participar de outro debate na TV com Kamala Harris

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A candidata democrata colocou Trump na defensiva no embate organizado pela ABC News, na terça-feira, que teve audiência de 67 milhões de pessoas

O ex-presidente americano e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, anunciou, nesta quinta-feira (12), que não irá participar de outro debate televisionado com sua adversária democrata, a vice-presidente Kamala Harris.

"NÃO HAVERÁ TERCEIRO DEBATE!", escreveu o candidato republicano em sua rede social, Truth Social, incluindo na conta o debate anterior com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em junho, e o confronto com Harris na terça-feira.

A candidata democrata colocou Trump na defensiva no embate organizado pela ABC News, que teve audiência de 67 milhões de pessoas. Rapidamente, sua campanha pediu um segundo confronto em outubro.

No dia seguinte ao debate, Trump disse que "participaria [de um debate] da NBC e da Fox também." No entanto, sua última declaração, feita com seu estilo característico de segmentos em letras maiúsculas e insultos, deixou claro que ele desistiu — enquanto alegava que Kamala está apenas desesperada por uma segunda chance.

"As pesquisas mostram claramente que eu venci o Debate contra a Camarada Kamala Harris, a Candidata da Esquerda Radical dos Democratas, na terça-feira à noite, e ela imediatamente pediu um Segundo Debate", escreveu ele em sua postagem.

"Quando um lutador de boxe perde uma luta, as primeiras palavras que ele diz são, 'EU QUERO UMA REVANCHE,'" afirmou.

Uma pesquisa rápida da CNN com os telespectadores mostrou que Kamala teve um desempenho melhor que Trump (63% contra 37%), enquanto uma pesquisa da YouGov indicou que a democrata apresentou um plano mais claro (43% contra 32%).

Um debate entre os candidatos à vice-presidência, o governador democrata de Minnesota, Tim Walz, e o senador republicano J.D. Vance, de Ohio, está atualmente programado para ser transmitido pela CBS News no dia 1º de outubro.

RETOMADA DA CAMPANHA

Kamala Harris e Donald Trump retornaram nesta quinta-feira (12) aos estados mais disputados dos Estados Unidos, onde será decidido o resultado das eleições, com a democrata esperando aproveitar o impulso da elogiada atuação no primeiro debate presidencial.

A vice-presidente realizou comícios consecutivos na Carolina do Norte, enquanto Trump viajou ao Arizona, dois dias após Kamala colocar o ex-presidente republicano na defensiva no primeiro confronto direto dos dois candidatos nesta campanha.

No entanto, ainda não está claro se a atuação confiante de Kamala, assistida por 67 milhões de telespectadores nos Estados Unidos, mudará o rumo de uma disputa que permanece acirrada a menos de dois meses da eleição.

Trump subiu ao palco em Tucson, Arizona, em meio a relatos da mídia sobre a inquietação em seu campo em relação à forma como Kamala conseguiu desafiá-lo em temas como aborto e política externa.

O republicano, de 78 anos, se concentra na "economia em dificuldades e no crescente custo da habitação", informou sua campanha, o que indica uma tentativa de focar nas preocupações eleitorais dominantes, em vez de em teorias conspiratórias e insultos.

Em ambos os casos, a escolha dos estados indecisos para seus primeiros comícios após o debate reflete a necessidade de conquistar grupos-chave de eleitores.