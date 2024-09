Mais de 40 mortos em um naufrágio na Nigéria

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mais de 40 pessoas teriam morrido após a embarcação sobrecarregada em que viajavam afundar no sábado em um rio no estado de Zamfara, no norte da Nigéria. As informações foram divulgadas por autoridades locais neste domingo (15).

A canoa transportava 53 agricultores para suas plantações quando afundou no rio Gummi, disse um funcionário local à AFP.

"A busca por 41 dos passageiros que ainda estão desaparecidos continua. Apenas 12 deles foram resgatados ontem [sábado] pouco depois do acidente", disse Na'Allah Musa, um administrador político no distrito de Gummi, onde ocorreu o acidente.

"A embarcação estava cheia de passageiros, muito além de sua capacidade, o que causou o capotamento e o afundamento", acrescentou Musa.

Presidente se pronuncia

O presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, expressou sua "compaixão" após "a morte de mais de 40 agricultores em um acidente de barco", em um comunicado emitido neste domingo.

A região de Gummi foi cenário há alguns dias de fortes inundações que obrigaram mais de 10 mil pessoas a se deslocarem. Acidentes de navegação são comuns nas vias fluviais mal regulamentadas da Nigéria, o país mais populoso da África, especialmente durante a temporada anual de chuvas, quando rios e lagos aumentam de volume.

No mês passado, 30 agricultores morreram quando um bote abarrotado afundou enquanto eles se dirigiam para campos de arroz no rio Dundaye, no estado vizinho de Sokoto.

Três dias antes, 15 agricultores foram mortos após o barco no qual viajavam virar no rio Gamoda, no estado de Jigawa (norte), segundo a polícia.





