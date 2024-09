Trump atribui sua suposta tentativa de assassinato à 'retórica' de Biden e Kamala

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Trump acusa a retórica do presidente Joe Biden e da vice Kamala Harris de alimentar ataques contra ele, após tentativa de assassinato

Em um momento de grande tensão política nos Estados Unidos, o ex-presidente e candidato republicano à presidência dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou que a retórica de seus adversários democratas, Joe Biden e Kamala Harris, é a responsável por incentivar atos de violência contra ele.

O mais recente incidente envolveu uma suposta tentativa de assassinato em West Palm Beach, Flórida, no último domingo (15).

Trump e suas equipes de segurança reagiram ao ataque, trazendo à tona questões sobre a proteção do ex-presidente e o impacto do discurso político na segurança nacional.

O Caso de West Palm Beach

Donald Trump se viu no centro de uma nova ameaça quando agentes do Serviço Secreto notaram um homem armado próximo à propriedade do ex-presidente.

O suspeito, identificado como Ryan Wesley Routh, foi detido após uma perseguição, mas antes disso deixou para trás um rifle AK-47 com mira telescópica, duas mochilas e uma câmera GoPro.

A polícia local, com a ajuda de uma testemunha, conseguiu capturar o suspeito, que parecia estar a uma distância considerável, mas ainda assim perigosa, do ex-presidente.

Embora as autoridades tenham agido rapidamente para prender o agressor, o incidente gerou questionamentos sobre a segurança em torno de Trump, especialmente após uma série de ameaças e ataques frustrados.

O próprio Trump afirmou estar “são e salvo” e aproveitou a ocasião para apontar que a retórica política de seus rivais está diretamente alimentando esses episódios de violência.

Acusações de Trump

Em uma entrevista à Fox News, Donald Trump não hesitou em expor suas suspeitas em relação a situação.

Segundo ele, o suspeito do ataque teria sido influenciado pela retórica de Joe Biden e Kamala Harris.

“Essa retórica está fazendo com que disparem contra mim”, afirmou Trump, referindo-se aos discursos dos democratas, que, em sua visão, criam um ambiente propício para a violência política.

Trump já havia sido alvo de uma tentativa de assassinato em julho, durante um comício na Pensilvânia.

Esses incidentes têm sido usados pelo candidato republicano para reforçar sua narrativa de que a polarização política e os ataques de seus rivais estão alimentando uma onda de violência contra ele e seus apoiadores.

A resposta de Biden e Harris

Após o incidente, a Casa Branca emitiu um comunicado afirmando que tanto o presidente Joe Biden quanto a vice-presidente Kamala Harris, rival democrata de Trump nas eleições de novembro, foram informados sobre o incidente.

"Eles estão aliviados ao saber que [Trump] está a salvo", indicou o comunicado.

Biden expressou alívio ao saber que Trump não havia sido ferido, mas reiterou "Não há espaço para a violência política ou qualquer tipo de violência em nosso país".