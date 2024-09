Príncipe Harry herda mais de R$ 55 milhões em seu aniversário de 40 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No aniversário de 40 anos, o Príncipe Harry recebe uma quantia significativa da herança de sua bisavó, a Rainha Mãe Elizabeth, somando mais de US$ 10 milhões (cerca de R$ 57 milhões).

Segundo informações do London Times , essa herança faz parte de um fundo fiduciário criado em 1994, onde a Rainha Mãe destinou cerca de US$ 25 milhões (aproximadamente R$ 137 milhões) para seus bisnetos, Harry e seu irmão, Príncipe William.

Como funcionou a distribuição da herança?

A fortuna deixada pela Rainha Mãe foi distribuída de forma estratégica. Tanto Harry quanto William tiveram direito a essa herança, que foi dividida em duas parcelas: a primeira parte foi entregue quando os príncipes completaram 21 anos e a segunda, quando completaram 40 anos.

Ao completar 21 anos, cada um dos príncipes recebeu cerca de US$ 7,9 milhões (equivalente a R$ 43 milhões na cotação atual).

Agora, com o aniversário de 40 anos de Harry, ele foi contemplado com uma segunda parcela, totalizando US$ 10,5 milhões (aproximadamente R$ 57 milhões).

A estratégia da Rainha Mãe

Segundo fontes próximas à família real, a decisão de reservar parte de sua fortuna em um fundo foi uma estratégia eficiente para transferir uma parcela de seu patrimônio, de forma que pudesse ser passada adiante sem grandes impactos fiscais.

Um assessor do Palácio de Buckingham confirmou a existência do fundo ao London Times: “Era uma maneira pela qual a rainha-mãe poderia reservar dinheiro para quando seus bisnetos fossem mais velhos e uma maneira de passar uma parte de sua propriedade de forma eficiente em termos de impostos. Foi uma forma de parte de sua propriedade ser reservada a eles”.

O contexto da fortuna de Harry

Embora o Príncipe Harry tenha abdicado de seus deveres reais e mudado com sua esposa, Meghan Markle, para os Estados Unidos, sua herança continua a ser uma parte fundamental de sua segurança financeira.

Além da herança de seu bisavó, Harry também obtém rendimentos de outras fontes, como os acordos multimilionários com empresas de mídia e plataformas de streaming.

No entanto, a herança familiar continua a ser um pilar importante para a sua vida e para a sua família.