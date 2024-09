Submarino Titan: investigação revela o que aconteceu; veja vídeo e imagem inédita

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O incidente ocorreu em junho de 2023, durante uma expedição de cinco pessoas aos destroços do Titanic. O submersível sofreu uma implosão no percurso.

A Guarda Costeira dos EUA revelou detalhes do que pode ter acontecido antes e depois da implosão do Submarino Titan, da OceanGate.

O incidente aconteceu em junho de 2023 enquanto cinco pessoas faziam uma expedição aos destroços do Titanic.

As perícias revelaram, também, a conversa entre a tripulação do navio de apoio, que levou o submarino no local do mergulho, e os homens dentro do submersível. Veja o que aconteceu abaixo:

O que aconteceu no submarino da OceanGate?

Segundo investigação da Guarda Costeira, o submersível Titan trocava mensagens simples, de localização, com seu navio de apoio durante a descida, até perder contato.

Pouco depois, o submersível, a 3.300 metros de profundidade, sofreu uma implosão catastrófica devido à pressão extrema, causando a morte dos cinco tripulantes.

Quatro dias depois, destroços foram encontrados, com a cauda parcialmente preservada. A fibra de carbono usada na construção pode ter contribuído para a tragédia, pois não era amplamente testada nessas profundidades. As informações são do Jornal The Guardian.



Vídeo inédito do Submarino da OceanGate que implodiu:

Alertas ignorados



Nos depoimentos seguintes, o ex-diretor de engenharia, da Ocean Gate, afirmou que existia pressa para que o submarino fosse lançado e que não houve o cuidado com alguns materiais que foram usados.

Além da precipitação no lançamento do submersível, um ex-funcionário da empresa informou ao jornal The New York Times que engenheiros da Ocean Gate tinham preocupações sobre a segurança da embarcação.

Relembre o caso

O submersível Titan sofreu uma "implosão catastrófica" enquanto fazia uma viagem com destino os destroços do Titanic, em 18 de junho de 2023. O incidente ocorreu devido à esmagadora pressão da água exercida no fundo do oceano.

Os destroços do Titanic se encontram no leito do mar no Atlântico Norte, a uma profundidade de cerca de 3.800 metros. Ao nível do mar, a pressão atmosférica é de aproximadamente um bar, conhecido como uma atmosfera.

Na profundidade em que se encontra o transatlântico, a pressão da água é multiplicada por 400 em relação aos valores da superfície marinha. Para efeito de comparação, a mordida de um grande tubarão-branco exerce uma força de quase 275 bares, de acordo com a revista Scientific American.