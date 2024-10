Lula se queixa do Conselho de Segurança da ONU. Esta terça, ele abre Assembleia-Geral

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

"Nossa briga é que mundo não pode continuar só com 5 países membros do Conselho de Segurança da ONU", disse o presidente do Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a participação de mais países no Conselho de Segurança das Nações Unidas e classificou o tema como uma "briga". Nesta terça, ele faz o discurso de abertura da Assembleia Geral, em Nova York.

A declaração ocorreu durante um evento da iniciativa Goalkeepers, da Fundação Bill e Melinda Gates, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 23. Na ocasião, Lula foi recebido como ganhador de um prêmio pela "Luta Contra a Fome e a Pobreza"

Segundo Lula, conflitos como a guerra da Rússia e da Ucrânia poderiam ser evitados "se a ONU cumprisse com a sua tarefa de ser uma espécie de governança mundial".

Lula prosseguiu: "Como é que a gente vai cuidar do planeta Terra se as decisões que são tomadas nos encontros não são cumpridas?", indagou. Na sequência, disse ter ocorrido descumprimento do Protocolo de Kyoto, do Tratado de Copenhague e do Acordo de Paris.

"Nada é cumprido, porque não tem governança. Porque não tem autoridade governamental mundial, e é preciso ter", declarou. "Então, a nossa briga é que o mundo não pode continuar com cinco países sendo membros do Conselho de Segurança da ONU, não pode", disse.

Em seguida, Lula defendeu a entrada de países dos continentes africano, sul-americano e asiático para que haja uma "instância mais plural e representativa".

"Ninguém mais respeita uma decisão da ONU. Então, os pobres não têm essa representação", afirmou. Logo depois, Lula disse que o tema será discutido no G20.

Lula se reúne com Scholz, da Alemanha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta segunda-feira com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, em Nova York. De acordo com o governo brasileiro, no encontro, ambos retomaram as Consultas Intergovernamentais de Alto Nível entre Alemanha e Brasil, que devem ter nova etapa no Brasil em 2025.

A agenda ocorreu à margem da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU). Nas redes sociais, Lula publicou um registro de sua reunião com Scholz. "Encontrando meu amigo Olaf Scholz para uma bilateral entre Brasil e Alemanha", escreveu o petista no Bluesky.

Em nota, o governo brasileiro afirmou que os dois líderes falaram sobre as reuniões da COP29, que acontecerá em novembro no Azerbaijão, e da COP30, que será realizada em Belém, no Brasil, no ano que vem. "O chanceler alemão confirmou sua presença na Cúpula de Líderes do G20, que está agendada para os dias 18 e 19 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro", diz nota do Palácio do Planalto.