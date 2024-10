Um civil morto após dezenas de bombardeios israelenses no sul e leste do Líbano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Agência ANI indicou que "caças de guerra inimigos efetuaram [...] mais de 80 bombardeios em meia hora" na região de Nabatiyeh, sul do país

A agência oficial de notícias libanesa e correspondentes da AFP relataram nesta segunda-feira (23) dezenas de bombardeios israelenses no sul e leste do Líbano, que deixaram pelo menos um civil morto, depois que Israel aconselhou a população a "afastar-se" das posições do grupo islamista Hezbollah.

A agência ANI indicou que "caças de guerra inimigos efetuaram [...] mais de 80 bombardeios em meia hora" na região de Nabatiyeh, sul do país. Também aconteceram ataques na área de Tiro.

A ANI também relatou "ataques intensos no Vale do Bekaa", leste do país.

Correspondentes da AFP no sul e leste confirmaram os bombardeios.

As operações mataram um "civil [...] e feriram dois integrantes de sua família", além de outras quatro pessoas, afirmou a agência ANI.

150 ataques

O Exército de Israel anunciou que efetuou quase 150 ataques nesta segunda-feira contra alvos do Hezbollah no Líbano, de onde o movimento islamista dispara foguetes contra o território israelense, em apoio a seu aliado Hamas na Faixa de Gaza.

"Durante a manhã, houve quase 150 bombardeios", declarou um porta-voz do Exército, que explicou que estes aconteceram entre 6H30 e 7H30 (0H30 e 1H30 de Brasília).