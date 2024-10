Bombardeios israelenses deixaram 46 mortos e 85 feridos nesta quarta-feira no Líbano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Hezbollah afirma que resiste ao avanço das forças de Israel no sul do Líbano. Os bombardeios se intensificaram nas últimas 24 horas

O Exército israelense realizou três ataques ao subúrbio do sul de Beirute pouco antes da meia-noite desta quarta-feira (hora local), informou uma fonte próxima do Hezbollah libanês, na terceira série de ataques israelenses contra esse reduto do movimento islamita pró-Irã em menos de 24 horas.

Segundo a fonte, "três ataques israelenses tiveram como alvo o subúrbio no sul de Beirute na noite de hoje".

O Hezbollah afirma que resiste ao avanço das forças de Israel no sul do Líbano. Jornalistas da AFP que estão fora da capital libanesa ouviram o barulho de explosões, que ecoaram por quilômetros.

O Ministério da Saúde do Líbano anunciou na noite desta quarta-feira (2) que 46 pessoas morreram e 85 ficaram feridas devido a "bombardeios do inimigo israelense" nas últimas 24 horas em várias regiões do país.

Antes da publicação desse balanço diário, o Centro de Crises libanês havia informado que 1.928 pessoas morreram no país desde que Israel e o Hezbollah começaram a trocar disparos em outubro de 2023.

Genro de Hassan Nasrallah morreu em bombardeio israelense em Damasco

O genro do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, morto por Israel na semana passada em um bombardeio contra o reduto do partido nos subúrbios de Beirute, foi abatido nesta quarta-feira (2) em um ataque israelense que causou três mortes em Damasco, informou uma ONG.

"Hassan Jafar al Qasir, genro de Hassan Nasrallah, é uma das duas vítimas libanesas do ataque israelense contra um apartamento em um prédio residencial no bairro de Mezzeh, em Damasco", afirmou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Uma fonte próxima ao Hezbollah confirmou essa informação à AFP e acrescentou que Hassan Jafar al Qasir era irmão de Jafar al Qasir, responsável pelo transporte de armas do Irã para o Líbano, que Israel anunciou ter matado em um bombardeio na periferia sul de Beirute.