Reino Unido registra no sábado recorde de quase mil migrantes que cruzaram Canal da Mancha

Segundo autoridades, as embarcações estão cada vez mais lotadas, com 52 passageiros em média. Em 2024, 26.612 migrantes chegaram ao litoral britânico

O Ministério do Interior do Reino Unido informou neste domingo (6) que 973 migrantes atravessaram no sábado, de forma irregular, o Canal da Mancha para chegarem ao Reino Unido vindos da França a bordo de embarcações precárias, no mesmo dia em que quatro pessoas morreram na travessia.

Este número anunciado hoje, um recorde, eleva para 26.612 o total de migrantes que chegaram ao litoral britânico este ano, vindos sobretudo da França.

Essas travessias aconteceram no mesmo dia em que um menino de dois anos, uma mulher e dois homens morreram em dois incidentes separados ocorridos em frente ao litoral francês.

O recorde anterior data de junho, com mais de 882 travessias.

Uma série de naufrágios faz do ano de 2024 o mais letal desde 2018, quando as viagens a bordo de embarcações infláveis precárias se intensificaram devido ao bloqueio cada vez mais rigoroso do acesso ao túnel do Canal da Mancha e ao porto francês de Calais.

O governo britânico do trabalhista Keir Starmer, eleito em julho, prometeu combater a imigração irregular aumentando as expulsões e lutando contra os traficantes de pessoas.

Segundo as autoridades britânicas, as embarcações estão cada vez mais lotadas, com 52 passageiros em média, contra 13 em 2020. Entre junho de 2023 e junho de 2024, 18% das pessoas que chegaram nesses botes vinham de Afeganistão, 13% do Irã e 10% do Vietnã.