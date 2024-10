Furacão Milton: "bastante apreensão", diz pernambucano residente da Flórida em entrevista à Rádio Jornal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O programa Super Manhã, da Rádio Jornal, entrevistou o economista pernambucano e consultor de investimentos internacionais, André Moraes, que mora na Flórida, nos EUA, local atingido pelo Furacão Milton.

O brasileiro contou como foi passar a noite durante as fortes ventanias e intensas chuvas que atingiram o estado na madrugada desta quarta (9) para quinta (10).

"A noite foi de bastante apreensão, apesar do furacão perder força. Eu estou na área mais próxima do [Oceano] Atlântico. Então, na nossa área, tivemos bastante ventania à noite, mas nada que pudesse ter impactos significativos. Exceto os tornados, que não tem como a gente prever", disse.

André também explicou como funciona a preparação contra furacões nessas cidades mais vulneráveis.

"As construções se adequam a um padrão contra furacões. As janelas são duplas, o pessoal coloca madeira e etc. No caso daqui [onde ele mora] não se colocou porque não estamos no olho do furacão. Mas em todas as casas que ficam na trajetória do furacão existe esse preparativo", falou o economista.

O brasileiro também relatou do perigo da queda de árvores e disse que a cidade de Tampa não conseguiu nem se reerguer do Furacão Helene, que foi formado no final de setembro.

"Um outro perigo que a gente fica atento é a queda de árvores. Inclusive, o outro furacão [Helene], não permitiu Tampa nem se reorganizar e se adequar para um novo" , proferiu.

"Medo de perder o seu bem"

Apesar do eminente risco com o furacão, algumas pessoas se negam a deixar suas casas ou veículos para trás. Por exemplo, Joseph Malinowski, conhecido localmente como “Tenente Dan”, mora em um barco veleiro, em Tampa, e disse, à CNN, que não pretende se retirar enquanto era ameaçado de prisão por policiais.

“Acredito em meu coração que Deus quer que eu fique aqui até que tudo isso acabe”, disse o homem, enquanto os policiais da cidade falavam em prisão e que ele iria morrer.

Sobre essas pessoas mais resistentes, André falou sobre o medo, da população, de perderem seus bens.

"Eu acredito que as pessoas têm um certo medo de perder os seus bens. Apesar que essas pessoas não tem controle sobre isso [desastres naturais]. O que a gente sempre vai recomendar é: se as autoridades estão pedindo para sair, tem que sair. Não tem o que discutir, não tem o que pensar", falou o economista.

O pernambucano completou dando embasamento aos dados dos meteorologistas.

"Eles tem dados que, certamente, são muito assertivos. Inclusive, são dados que eles tomam como base para fazer algumas políticas públicas, por exemplo. Então, com todo esse esforço que foi feito na Flórida pelo governo federal, governo estadual e alerta, não existe justificativa para ficar", completou.

Furacão Milton

O furacão Milton atingiu a costa oeste da Flórida na quarta-feira como um furacão de categoria 3, avançando para o interior antes de seguir para o Atlântico.

Apesar de ter deixado a península e ter sido reclassificado para categoria um, ele ainda provoca ventos fortes e chuvas intensas nas regiões central e leste, segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA.

O Milton chegou na Flórida duas semanas após o furacão Helene, que causou 237 mortes no sudeste dos EUA. As autoridades americanas estavam preocupadas com os impactos que o Milton poderia causar, tendo em vista que o solo ainda estava saturado e as recentes destruições que ainda estavam pelas cidades.