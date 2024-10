Cuba sofre apagão total que paralisa economia e deixa 10 milhões no escuro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um apagão atingiu nesta sexta-feira, 18, toda o território de Cuba, após uma falha na maior usina do país. Segundo o governo, a ilha está em "emergência energética". As atividades das estatais foram suspensas e 10 milhões de pessoas estão no escuro - quase a totalidade da população de 11 milhões de habitantes.

O país enfrenta uma crise energética há pelo menos três meses, com várias províncias registrando apagões de até 20 horas nas últimas semanas. Segundo o diretor-geral de eletricidade do Ministério de Energia e Minas, Lázaro Guerra, o sistema elétrico entrou em colapso total após a central termoelétrica Antonio Guiteras parar de funcionar. "Parou tudo", disse.

Embargo

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmou que o governo trabalha "com absoluta prioridade" para restabelecer a energia o mais rápido possível, mas não deu previsão de quando a energia retorna.

Ele suspendeu o comércio e os serviços não essenciais por três dias. O presidente culpou o embargo econômico dos EUA, por dificultar a importação de combustível. "A causa principal é a guerra econômica, a perseguição financeira e energética dos EUA", disse.

O primeiro-ministro cubano, Manuel Marrero, disse que o governo não teve outra escolha a não ser "paralisar a economia". Em discurso televisionado, ele também responsabilizou o embargo. "A falta de combustível é o principal fator", disse o premiê, em uma aparição ironicamente cortada por falhas técnicas. "Apesar dos apagões, ainda estamos longe do abismo."

Sucateamento

A energia elétrica em Cuba é gerada por oito centrais termoelétricas sucateadas, que em alguns casos apresentam avarias ou estão em manutenção, além de sete usinas flutuantes - que o governo aluga de empresas turcas - e de grupos de geradores. A infraestrutura requer combustível para se manter.

Autoridades disseram também que, para piorar a situação, a infraestrutura sofreu danos graves, na semana passada, com os ventos fortes e mares agitados que começaram com a passagem do furacão Milton, prejudicando a entrega de combustível para as usinas de energia.

Os cubanos enfrentam há três meses apagões generalizados, que se prolongam e se tornam cada vez mais frequentes, com um déficit em muitos dias de 30% na cobertura nacional. Interrupções no serviço de quatro horas ou mais por dia são registradas até em amplas zonas de Havana, região prioritária para as autoridades por ser a mais populosa e a capital do país.

Nos arredores da Praça da Revolução, em Havana, as autoridades suspenderam "todos os serviços que não são vitais", com exceção de hospitais e centros de produção de alimentos. As aulas também foram suspensas até segunda-feira e locais de entretenimento e lazer permanecerão fechados até a situação normalizar.

Protestos

A direção da empresa elétrica da Província de Camagüey, no centro do país, anunciou medidas severas na quarta-feira. "A Empresa Elétrica de Camagüey trabalha para garantir o serviço por cerca de três horas aproximadamente", indicou a companhia em uma postagem no X.

De acordo com a imprensa independente de Cuba, dezenas de pessoas protestaram no início da semana nas províncias de Sancti Spíritus e Holguín, por causa dos apagões. Em março, uma onda de manifestações tomou conta de Santiago, a segunda maior cidade da ilha, após um apagão de 13 horas. Na ocasião, o governo também culpou o embargo americano e acabou com os protestos à força - três pessoas foram presas.