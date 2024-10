Pesquisas mostram Trump ganhando força na reta final, mas resultados divergem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Faltando pouco mais de duas semanas para a eleição presidencial nos Estados Unidos, pesquisas eleitorais ainda não cravam qual será o lado vencedor do pleito, mas registram que o candidato do Partido Republicano, o ex-presidente Donald Trump, está subindo nas intenções de voto.

Segundo monitoramento do Project 538, que compila os resultados de diferentes pesquisas eleitorais nos EUA com uma metodologia própria, a probabilidade de vitória está em 52% para Donald Trump contra 48% para Kamala Harris. Esta é a primeira vez desde que Harris assumiu a vaga democrata que Trump está à frente segundo o 538. Mesmo assim, o Project 538 mantém sua projeção de que a chance de vitória está "como em um cara ou coroa", e que "algumas boas pesquisas para Harris poderiam facilmente colocá-la de volta na liderança amanhã".

A mudança se deve principalmente por causa da liderança de Trump no Estado-chave da Pensilvânia: antes, Harris liderava com 0,6 ponto porcentual, mas agora Trump tem 0,2 ponto porcentual de vantagem no Estado. Além disso, em Michigan, Harris perdeu margem: antes liderava com 1,8 ponto porcentual de vantagem; agora, tem apenas 0,4 ponto. Enquanto isso, Arizona e Geórgia passaram de disputas acirradas para inclinadas para o lado republicano.

Enquanto isso, o compilado do Real Clean Polling indica que Harris está na frente. O monitoramento utiliza apenas resultados de pesquisas eleitorais. A média das pesquisas mais recentes de 13 institutos diferentes aponta que Harris tem 49,2% de probabilidade, contra 48,3% para Trump. Porém, as pesquisas utilizadas divergem: a mais recente da Atlas Intel diz que Trump tem 51% de probabilidade, contra 48% para Harris; enquanto isso, a mais recente pesquisa da Marist diz que Harris tem 5 pontos porcentuais de vantagem, com 52% de chance contra 47%.

O cenário, porém, é muito mais dividido do que o pleito de 2020, quando faltando o mesmo tempo para a eleição, o atual presidente Joe Biden tinha 7,5 pontos porcentuais de vantagem na análise do Real Clean Polling. Hoje, Harris tem 0,9 ponto.

Bolsa de apostas

As bolsas de apostas online estão consolidando o favoritismo do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump para vencer as eleições do país neste ano. Nesta segunda-feira, 21, o site Polymarket mostrava que o candidato republicano liderava as apostas com 62%, ante 38% da vice-presidente americana, Kamala Harris.

Na mesma plataforma, no entanto, a democrata era favorita para as apostas de "vencedora no voto popular", com 64%, ante 36% de Donald Trump. Nos EUA, a eleição não é definida pelo voto popular, mas sim pelo colégio eleitoral, que atribui determinado número de delegados a cada Estado - o vencedor é quem recebe o maior número de delegados.

No site PredictIt, a compra para a aposta na vitória de Trump estava a US$ 0,55, enquanto para a de Kamala Harris era de US$ 0,48. Na contramão, a aposta para a derrota de Harris custava US$ 0,53, enquanto a de Trump tinha menor preço, a US$ 0,45. Até 9 de outubro, Kamala liderava o favoritismo à vitória na plataforma.