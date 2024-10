Estrelas pornô pedem aos homens que votem contra Donald Trump

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Donald Trump pode ter tido um caso com uma estrela pornô, mas se ele voltar à Casa Branca, poderá banir o setor, alertam os atores de filmes adultos em uma campanha que incentiva os jovens a votarem contra o republicano em 5 de novembro.

A campanha #HandsOffMyPorn (Tire as mãos do meu pornô, em tradução literal) investiu 200.000 dólares (quase 1,2 milhão de reais) em anúncios em sites adultos, alertando que importantes aliados de Trump querem banir a pornografia e prender as estrelas pornôs.

E eles estão pedindo ação nas urnas: “Se você se importa com o entretenimento adulto, se você consome ou cria entretenimento adulto, você tem que votar em 5 de novembro”, disse a atriz pornô Siouxsie Q à AFP.

A campanha busca enfrentar o Projeto 2025, um plano para reformar o governo federal se Trump vencer.

O prefácio do projeto de 900 páginas diz: “A pornografia deve ser banida. As pessoas que a produzem e distribuem devem ser presas”.

Trump tentou se distanciar do Projeto 2025, mas dezenas de seus aliados e ex-membros de seu governo coescreveram o documento. Os democratas alegam que muitas das propostas se sobrepõem às do candidato republicano.

Direcionada a homens jovens

A campanha #HandsOffMyPorn tem como alvo principal os homens, que consomem quatro vezes mais pornografia do que as mulheres, de acordo com o Institute for Family Studies.

Faltando apenas algumas semanas para uma eleição acirrada entre Trump e a vice-presidente, a democrata Kamala Harris, as pesquisas mostram uma grande divisão de gênero entre os eleitores.

Trump tem um apoio mais forte dos eleitores do sexo masculino, direcionando regularmente sua retórica machista a homens jovens em podcasts de direita.

Os “anúncios de utilidade pública” #HandsOffMyPorn são lançados para os usuários em estados-pêndulos, como Pensilvânia, Arizona e Geórgia, quase sempre antes de assistirem a vídeos adultos.

Atrizes como Siouxsie Q aparecem nos anúncios com convites como: “Ei, eu sei que você está ocupado. Sei que está fazendo alguma coisa. Espere um pouco. Se quiser continuar fazendo isso, você realmente precisa votar em 5 de novembro.... Aproveite!”

Harris não tem vínculos com a campanha #HandsOffMyPorn, que é financiada pela Artist United for Change, explica Siouxsie Q.

“Esperamos secretamente que ela goste do que estamos fazendo”, diz ela.

Para-raios

A repressão à pornografia não é novidade nos EUA, mas Holly Randall, que trabalha no setor há 26 anos, acredita que nunca viu uma ameaça potencialmente devastadora para o setor como agora.

Nem mesmo quando seus pais, que trabalhavam com pornografia durante o governo de Ronald Reagan na década de 1980, tiveram que filmar secretamente cenas hardcore.

“Já vi esses ataques acontecerem e irem embora.... O Projeto 2025 é a reiteração mais explícita do desejo de tornar a pornografia totalmente ilegal”, diz ela.

“Totalmente, estou preocupada com o encarceramento” proposto, acrescenta Siouxsie Q, que ficou famosa por suas atuações feministas em filmes queer e bondage antes de se tornar produtora.

As estrelas da pornografia também alertam para as consequências que vão além desse setor popular.

De acordo com Siouxsie Q, o que pode acontecer com a pornografia é um sintoma do impacto sobre o direito à liberdade de expressão garantido pela Primeira Emenda. Ela também menciona a proibição promovida pelos republicanos dos livros de educação sexual nas escolas.

O setor de entretenimento adulto é “um para-raios”, segundo Randall, para questões mais amplas, como direitos trans, casamento gay e até mesmo direitos reprodutivos.

“É sempre a coisa mais fácil de atacar porque representa a incerteza e o medo das pessoas em relação às mudanças morais na sexualidade e na fluidez de gênero”, diz ele.

Fora da lei

Embora Trump negue ligações com o Projeto 2025, uma investigação do The New York Times nesta semana mostrou que “bem mais da metade” dos autores do documento faziam parte da administração, campanha ou equipe de transição do ex-presidente.

Randall observa a ironia da questão: Trump, condenado por fraude após pagar propinas para comprar o silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels, está envolvido no projeto, embora suspeite que ele “não se importa se” o setor é proibido ou não.

“Mas são as pessoas que o cercam, como J.D. Vance (seu companheiro de chapa para a vice-presidência), os conservadores de extrema direita, que querem proibir a pornografia”, disse ele.

J.D. Vance escreveu o prefácio do próximo livro de Kevin D. Roberts, autor da seção do Projeto 2025 que propõe a proibição da pornografia.

“Acho que Trump recuará facilmente e deixará isso acontecer”, diz Randall.