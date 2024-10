Trump é acusado de agredir sexualmente ex-modelo Stacey Williams

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma ex-modelo acusou Donald Trump de tê-la apalpado depois que eles foram apresentados pelo magnata processado por crimes sexuais Jeffrey Epstein, na década de 1990, revelou nesta quarta-feira o jornal The Guardian.

Segundo Stacey Williams, o suposto abuso ocorreu em 1993, quando ela acompanhou Epstein em uma visita-surpresa ao prédio de escritórios de Trump em Nova York.

"Ele me puxou para perto e começou a me apalpar. Colocou a mão nos meus seios, cintura, nádegas, fiquei paralisada", contou Stacey em uma chamada organizada pelo grupo de pressão Survivors for Kamala, que apoia a adversária de Trump na disputa pela Presidência americana.

"Eu estava totalmente confusa com o que estava acontecendo, porque as mãos se moviam por todo o meu corpo, no entanto esses dois homens sorriam e continuavam conversando", descreveu a ex-modelo.

O magnata nova-iorquino, que construiu redes econômicas e políticas poderosas nos Estados Unidos e no exterior, foi acusado de ter agredido sexualmente e estuprado várias mulheres. Ele foi condenado por crimes sexuais e se suicidou na prisão em 2019.

A equipe de Trump não respondeu ao contato feito pela AFP. O The Guardian citou uma porta-voz da campanha, segundo a qual a acusação foi inventada pela campanha de Kamala. Ela descreveu Stacey como "uma antiga ativista" do ex-presidente democrata Barack Obama.

Trump foi acusado de agressão ou assédio sexual por mais de 20 mulheres e afirma ser inocente. Ele foi condenado a pagar dezenas de milhões de dólares à jornalista E. Jean Carroll por tê-la difamado e por ter abusado sexualmente dela.