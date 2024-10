Exército de Israel anuncia 'ataques de precisão' contra alvos militares no Irã

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Exército israelense informou, neste sábado (noite de sexta, 25, em Brasília), que estava realizando "ataques de precisão" contra alvos militares no Irã.

"Em resposta a meses de ataques contínuos do regime no Irã contra o Estado de Israel, agora mesmo as Forças de Defesa de Israel estão realizando ataques de precisão contra alvos militares no Irã", informou o Exército em um comunicado.

Os ataques israelenses contra alvos militares no Irã são "um exercício de defesa própria" que responde ao lançamento de mísseis balísticos de Teerã no início deste mês, disse a Casa Branca.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Sean Savett, garantiu que estes "ataques dirigidos contra alvos militares" são "um exercício de defesa própria e em resposta ao ataque do Irã com mísseis balísticos contra Israel de 1º de outubro".

A defesa antiaérea do Exército sírio informou também que interceptou, na manhã de sábado (noite de sexta, 25, em Brasília), "alvos hostis" nos arredores de Damasco, reportou a agência oficial de notícias síria SANA.

"Nossa defesa antiaérea enfrenta alvos hostis no céu ao redor de Damasco", afirmou o veículo. Ao mesmo tempo, o Exército israelense havia anunciado ataques de precisão contra alvos militares do Irã, aliado da Síria.