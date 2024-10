Biden se diz 'alarmado' por 'retrocesso democrático' na Geórgia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou nesta terça-feira (29) preocupação com o "retrocesso" da democracia na Geórgia, o país do Cáucaso, onde haverá uma recontagem parcial dos votos após a oposição pró-europeia denunciar fraude nas eleições legislativas.

"Fiquei profundamente alarmado com o recente retrocesso democrático do país", afirmou Biden em um comunicado, no qual destacou que as eleições na Geórgia foram marcadas por "intimidação e coerção de eleitores".

A comissão eleitoral da Geórgia anunciou nesta terça-feira que realizará uma nova apuração dos votos em 14% dos centros de votação, depois que a coalizão opositora pró-europeia acusou o partido governante de fraude.

O partido Sonho Georgiano, no poder desde 2012, obteve 53,92% dos votos, segundo os resultados quase definitivos das eleições do fim de semana.

A coalizão opositora, que acusa o governo de autoritarismo pró-russo, obteve 37,78%, mas se negou a reconhecer sua derrota.

A União Europeia e os Estados Unidos pediram ao governo da Geórgia que investigue as acusações de irregularidades.