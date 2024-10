Kamala Harris discursa em Washington e Trump vai a reduto porto-riquenho na Pensilvânia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Faltando uma semana para as eleições presidenciais nos EUA, os candidatos ao cargo apostam suas últimas fichas para alçar comando da Casa Branca

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, fará discurso na noite desta terça-feira, 29, em Washington, no mesmo local onde Donald Trump falou, em 6 de janeiro de 2021, quando presidente do país, a apoiadores que atacaram o Capitólio, na ocasião.

O discurso será usado como oportunidade para que Harris apresente a mensagem final da campanha.

Já o republicano realizará um comício em Allentown, na Pensilvânia, um reduto porto-riquenho, quanto então Trump deve tentar reatar com a comunidade após o polêmico evento em Nova York, no último domingo, dia 27.

Na ocasião, o humorista Tony Hinchcliffe ironizou os latinos e comparou Porto Rico a uma "ilha flutuante de lixo no meio do oceano".

Pensilvânia

Além disso, a Pensilvânia é um dos swing states, ou Estados pêndulos, onde não há uma dominância de nenhum partido, e que é decisivo para o desfecho dessas eleições. São sete no total.

Além de Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Geórgia, Carolina do Norte, Arizona e Nevada. Antes do comício, Trump participa de um evento em Drexel Hill, também no Estado.

Harris, por sua vez, quer tentar fazer um contraste com a figura do rival e pedirá que os americanos "virem a página", conforme a imprensa local. A expectativa é de que o evento, no Ellipse, um parque perto da Casa Branca, atraia milhões de espectadores.

No mesmo local, Trump urgiu, após perder, que os seus apoiadores "lutassem como o diabo" por conta do resultado das eleições de 2020.

Enquanto isso, cresce o número de eleitores americanos que votaram antecipadamente para escolher o futuro presidente dos EUA.

Mais de 48,654 milhões de americanos já registraram suas escolhas, de acordo com dados do Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida.

A maioria é mulher (54,1%) e democrata (39,3%). O público registrado no partido Republicano representa 36,3%, enquanto eleitores independentes somam 24,3% do total.