Pior inundação em décadas mata mais de 90 na Espanha

Autoridades espanholas informaram que 95 pessoas morreram entre terça-feira e quarta-feira após enchentes que varreram carros, transformaram ruas em rios e interromperam linhas ferroviárias e rodovias na região de Valência. As tempestades dos últimos dois dias causaram as piores inundações em décadas na Espanha.

Um trem de alta velocidade com quase 300 pessoas a bordo descarrilou perto de Málaga, embora as autoridades tenham dito que ninguém ficou ferido. O serviço de trem entre Valência e Madri foi interrompido, assim como várias outras linhas de passageiros.

Inundações com lama arrastaram veículos pelas ruas em velocidades assustadoras. Pedaços de madeira foram vistos rodopiando em meio a artigos domésticos levados pela água. A polícia e os serviços de resgate usaram helicópteros para retirar pessoas de suas casas e carros. Mais de 1.000 soldados das unidades de resposta a emergências da Espanha foram enviados às áreas devastadas e o governo central criou um comitê de crise para ajudar a coordenar os esforços de resgate.

Um casal de idosos foi resgatado do andar superior de sua casa por uma unidade militar que utilizou uma escavadeira. Emissoras locais mostraram vídeos de moradores em pânico documentando as inundações. As tempestades devem perder a intensidade hoje, de acordo com o serviço meteorológico.

GOVERNO ESPANHOL

O premiê espanhol, Pedro Sánchez, disse que dezenas de cidades foram inundadas e alertou que o perigo não acabou. "Para os que procuram seus parentes, toda a Espanha sente a sua dor", disse Sánchez, em discurso na TV. "Estamos liberando todos os recursos necessários para que possamos nos recuperar dessa tragédia."

A Espanha registrou tempestades semelhantes recentemente. O país ainda se recupera de uma seca severa no começo do ano. Cientistas dizem que episódios crescentes de clima extremo, provavelmente, estão ligados à mudança climática.