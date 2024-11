Em comício, Trump aponta falta de segurança e diz que foi o único a taxar China em bilhões de dólares

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ex-presidente e candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (3) que foi o único a taxar a China em centenas de bilhões de dólares, o que teria beneficiado a maior economia do mundo.

"Os Estados Unidos poderiam se beneficiar e tirar centenas de bilhões de dólares da China por meio de taxas. E eu fui o único que fez isso", afirmou, durante comício em Lititz, Pensilvânia, neste domingo.

Segundo Trump, os Estados Unidos reconstruíram as forças armadas da China e agora perdem US$ 500 bilhões por ano por conta disso. O candidato republicano também afirmou que a China "ferrou" com os agricultores dos Estados Unidos.

Outro tema econômico trazido no comício foi a inflação, em que Trump disse que nunca viu a inflação nos níveis atuais. Ele prometeu acabar com a inflação, logo no início do comício, mas sem entrar em detalhes até por volta das 14h do horário de Brasília.



Trump fala sobre sua segurança

Trump também lamentou o vidro à prova de balas que o cerca em seus comícios desde o atentado contra ele, que ocorreu em julho, e sugeriu que não se importaria se alguém atirasse nele através de onde os profissionais da mídia estavam posicionados.

"Temos essa peça de vidro aqui, mas tudo o que realmente temos aqui é a fake news - e para me acertar, alguém teria que atirar através da fake news. E isso não me incomoda tanto assim", disse Trump, em Lititz.

Trump apontou para os diferentes painéis de vidro que o cercam e indicou algumas fazendas e prédios atrás dele, dizendo que precisava de vidro lá. "'Alguém checou' aqueles prédios?", indagou. O atirador no comício de Trump em Butler, Pensilvânia, em julho, posicionou-se no topo de um prédio próximo ao comício ao ar livre onde o candidato falava, permitindo que ele mirasse no ex-presidente.

Um painel independente determinou no mês passado que "outro Butler pode e acontecerá novamente" sem grandes mudanças na forma como os candidatos são protegidos. Trump tem repetidamente elogiado os integrantes do Serviço Secreto na sua equipe.

Trump revisitou a questão mais tarde no comício, sugerindo, sem evidências, que "provavelmente foi Biden ou o outro que disse, 'dane-se, não lhe dê o vidro'".