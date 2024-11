Esquilo Peanut, sensação nas redes sociais, é sacrificado nos EUA por risco de transmitir raiva

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nos Estados Unidos, em Nova York, um esquilo chamado Peanut, que viralizava nas redes sociais, foi sacrificado por autoridades americanas. O caso aconteceu perto da fronteira com a Pensilvânia, na zona rural de Pine City.

Entenda

O caso aconteceu após agentes do Departamento Estadual de Conservação Ambiental receberem denúncias anônimas, na quarta-feira (30).

"Em 30 de outubro, o DEC (Department of Environmental Conservation, em inglês) apreendeu um esquilo e um guaxinim que moravam na mesma casa que seres humanos, o que criava um potencial risco de exposição à raiva. Além disso, uma pessoa envolvida na investigação foi mordida pelo esquilo. Para testar a raiva, ambos os animais foram sacrificados”, disse o departamento.

"Os animais estão sendo testados para raiva e qualquer pessoa que tenha tido contato com eles é fortemente encorajada a consultar seu médico", completou o comunicado.

Influenciador nas redes sociais?

Nas redes sociais administrada pelo tutor Mark Longo, o perfil de Peanut acumula quase 700 mil seguidores. Nas publicações o animal aparece caracterizado, com chapéu, no ombro no dono e brincando na residência.

Reação do tutor

Após a morte do esquilo, o tutor mostrou-se indignado nas redes sociais. Longo descreveu o episódio como uma "violação desnecessária" da tranquilidade de sua família, segundo a NBC News. Ele acrescentou: "Peanut era mais do que um animal de estimação; ele era parte da nossa família. Eu nunca pensei que perderia ele desta forma".

Mark prometeu que a decisão do estado de Nova York de apreender e sacrificar o animal "não passará despercebida".

A lei nos EUA

Nos Estados Unidos ter animais silvestres como estimação é bastante regulamentada, com regras duras, até mesmo com proibição em alguns casos.

Em Nova York é ilegal manter animais silvestres, como os esquilos e guaxinins sem ter uma licença especial.

O tutor disse que estava trabalhando para certificar Peanut — também conhecido como P'Nut ou PNUT — um animal educacional.

Elon Musk e eleitores de Donald Trump

Após o caso vir a público, o bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), criticou a ação do governo americano, chamando de "excesso de governo".

Com a fala do bilionário, eleitores do candidato a presidência dos EUA, Donald Trump, também entraram na história.