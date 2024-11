Quanto ganha o presidente dos EUA? Descubra o salário e benefícios do chefe da Casa Branca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Saiba qual é o valor do salário para quem ocupa o cargo de presidente dos Estados Unidos da América, e endenta como chegou a esse valor

O presidente dos Estados Unidos recebe um salário de US$ 400 mil por ano, o equivalente a aproximadamente R$ 145 mil mensais.

Este valor foi estabelecido em 2001, após uma reavaliação dos salários do governo.

História do salário presidencial

Quando George Washington se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos em 1789, ele não aceitou o dinheiro que viria com o cargo.

O fazendeiro e líder militar já tinha uma fortuna considerável e não queria receber um salário.

Contudo, os fundadores da nação acreditavam que o presidente deveria ser pago para evitar que a função fosse vista como um cargo apenas para os ricos.

Washington acabou aceitando o pagamento de 25 mil dólares anuais, uma quantia significativa para a época.

Hoje, o presidente dos EUA ganha US$ 33 mil mensais brutos. Além do salário, ele também recebe uma série de benefícios, incluindo moradia e uma verba generosa para despesas pessoais e com a Casa Branca.

Benefícios e Gastos do Presidente dos EUA

Além do salário, o presidente americano tem direito a outros benefícios. Ele mora na Casa Branca, a residência oficial, localizada em Washington D.C., e recebe US$ 100 mil para mobiliá-la conforme sua preferência.

Além disso, tem uma verba anual de US$ 150 mil para cobrir despesas com alimentação, manutenção da casa e viagens internacionais, e US$ 19 mil para entretenimento.