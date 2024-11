RESULTADOS DAS ELEIÇÕES NOS EUA: quem está ganhando?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os Estados Unidos estão com a respiração suspensa, nesta terça-feira (5), à espera da definição de quem será seu próximo presidente - a democrata Kamala Harris ou o republicano Donald Trump - após o fechamento das primeiras seções de votação.

É possível que os resultados das eleições presidenciais, umas das mais disputadas da história contemporânea do país, não sejam conhecidos esta noite.

Mas a sorte foi lançada em vários estados, como Indiana, Kentucky, Carolina do Sul, Vermont, Virgínia e Virgínia Ocidental.

E também na Geórgia, que juntamente com Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Carolina do Norte, Arizona e Nevada - os chamados estados-pêndulo - vão decidir quem será o próximo inquilino da Casa Branca: a vice-presidente Kamala Harris, de 60 anos, ou o ex-presidente Donald Trump, de 78.

Os outros estados costumam apoiar tradicionalmente os republicanos ou os democratas.

RESULTADO DAS ELEIÇÕES NOS EUA

(Atualizado às 06h15)

O número mágico para conquistar a Casa Branca é de 270 votos no colégio eleitoral.

O republicano Donald Trump tem 266 votos no Colégio Eleitoral, enquanto a democrata Kamala Harris soma 219 nas eleições presidenciais desta terça-feira (5) nos Estados Unidos, segundo projeções da mídia americana.

Com o anúncio dos últimos resultados, a mídia dos EUA projeta vitórias para Trump em 24 estados, incluindo os importantes Texas e Ohio, além dos estados-pêndulo da Carolina do Norte e da Geórgia.

Kamala, por sua vez, conquistou 15 estados, com destaque para a Califórnia e Nova York, além da capital dos EUA, Washington DC.

A seguir, acompanhe a lista dos estados conquistados por cada candidato e o número correspondente de votos no colégio eleitoral, com base nas projeções da mídia dos EUA, incluindo CNN, Fox News, MSNBC/NBC News, ABC e CBS:

Trump:

Texas

Flórida

Pensilvânia

Ohio

Carolina do Norte

Geórgia



Tennessee

Indiana

Missouri

Alabama

Carolina do Sul

Louisiana

Kentucky

Oklahoma

Mississipi

Arkansas

Iowa

Kansas

Utah

Virgínia Ocidental

Montana

Idaho

Dakota do Norte

Dakota do Sul

Wyoming

Nebraska

Kamala:

Califórnia



Colorado



Connecticut



Delaware



Distrito de Colúmbia



Illinois



Maryland



Massachusetts



Nova Jersey



Nova York



Novo México



Oregon



Rhode Island



Vermont



Virgínia



Washington

A democrata Kamala Harris venceu em Nova York e no importante estado de Illinois, além de Rhode Island, enquanto o republicano Donald Trump aumentou seu total de votos no colégio eleitoral com vitórias na Louisiana e no Mississippi, conforme projetado pelas emissoras dos EUA nesta terça-feira (5).

COMO FUNCIONA A ELEIÇÃO NOS EUA

Nos EUA, a escolha do presidente é feita de maneira indireta. Os eleitores votaram em delegados, que por sua vez, irão eleger o presidente. O número de delegados varia por estado, sendo proporcional à população de cada um.

Por exemplo, estados mais populosos como Califórnia e Texas têm mais delegados dos estados menores, como Vermont ou Wyoming.

Além disso, na maioria dos estados, aplica-se a regra conhecida como “o vencedor leva tudo”. Ou seja, o candidato mais votado pelos cidadãos em um estado leva todos os delegados daquele estado.

Esse sistema cria uma dinâmica interessante. Como muitos estados já possuem uma forte tendência partidária, votando consistentemente em republicanos ou democratas, o foco principal da eleição acaba sendo os chamados swing states, ou estados-pêndulo.

O papel dos swing states nas eleições

Os sete estados-pêndulos — que incluem estados como Flórida, Pensilvânia e Michigan — concentram 93 dos 538 delegados no total em disputa. Para garantir a vitória, um candidato precisa conquistar pelo menos 270 delegados , ou seja, a maioria simples.

Atualmente, segundo pesquisas, Kamala Harris conta com o apoio de 226 delegados, enquanto Donald Trump tem o apoio de 219, tornando a disputa acirrada.

Como o voto dos swing states pode ser decisivo, a apuração desses locais é acompanhada com atenção, e qualquer atraso na divulgação pode afetar o tempo até que você conheça o vencedor.