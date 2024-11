Biden chega ao Brasil e fará passeio de aeronave sobre a Amazônia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente norte-americano vem ao Brasil para participar de reunião da cúpula do G20, no Rio de Janeiro, após passagem pela Amazônia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chega neste domingo ao Brasil. Vindo de Lima, no Peru, Biden tem como primeiro destino Manaus, onde participará de um passeio aéreo pela Amazônia. O mandatário americano vem ao Brasil para participar de reunião da cúpula do G20.

Após o passeio aéreo, Biden irá participar de um tour pelo Museu da Amazônia, onde fará uma declaração à imprensa. Em seguida, o presidente dos EUA deve embarcar para o Rio de Janeiro, onde será realizada a cúpula do G20.

Já no Rio, na segunda-feira, 18, Biden participará do evento de lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. No G20, Biden irá participar da recepção dos líderes dos países.

Na terça-feira, 19, Biden participará do segundo dia de conversas no G20, e de almoço de trabalho com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda na terça-feira, Biden retorna à Casa Branca, nos EUA.

Conversa com Xi Jinping

A China "se esforçará para alcançar uma transição fluida" nas relações com os Estados Unidos, disse o presidente chinês, Xi Jinping, ao seu par Joe Biden, neste sábado (16), durante uma reunião em Lima, no Peru, antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca, informou a agência estatal de notícias Xinhua.

Os dois países devem "continuar explorando o caminho certo" para se entenderem e "alcançar uma coexistência pacífica a longo prazo", afirmou Xi durante o encontro, realizado após o fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).