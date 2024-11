Aliada de Trump quer impedir que parlamentar trans use banheiro feminino no Capitólio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Políticos democratas e defensores dos direitos LGBTQIAP+ nos Estados Unidos expressaram sua indignação, nesta terça-feira (19), após uma parlamentar republicana apresentar uma medida que proibiria a primeira congressista transgênero de utilizar os banheiros femininos do Capitólio.

"Homens biológicos não pertencem aos espaços privados das mulheres. Ponto final", escreveu a republicana Nancy Mace em uma mensagem no X (antigo Twitter), ao apresentar seu projeto de resolução.

O texto tem como alvo a democrata Sarah McBride, que, no início de novembro, se tornou a primeira mulher transgênero eleita para representar os americanos no Congresso.

"É uma crueldade sem fim", criticou a congressista Becca Balint, que afirmou se tratar de uma iniciativa "cheia de ódio".

"A resolução de Nancy Mace é uma medida patética que busca atrair a atenção de Trump e da mídia", acrescentou Mark Pocan, chefe da comissão sobre Igualdade no Congresso.

"E as pessoas transgênero estão pagando o preço", criticou.

Em uma entrevista nesta terça-feira, o líder republicano da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, afirmou que esta é "uma questão que o Congresso nunca teve que abordar antes" e que ele fará isso "de forma cuidadosa, com consenso entre os membros".

Os direitos das pessoas transgênero foram um tema quente na campanha para as eleições de novembro, nas quais o ex-presidente Donald Trump recuperou a Casa Branca e os republicanos assumiram o controle de ambas as câmaras do Congresso.

A própria McBride escreveu no X que a manobra era "uma tentativa descarada por parte dos extremistas de direita de desviar a atenção do fato de que não têm soluções reais para os problemas dos americanos".

Embora seja reconhecida como pioneira por ser a primeira pessoa trans a chegar ao Congresso, McBride afirmou que suas prioridades como legisladora serão, principalmente, custo das creches, moradia, saúde pública e direito ao aborto.