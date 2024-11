Trump completa escolha para altos cargos de seu gabinete com secretária de Agricultura

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Brooke Rollins de 52 anos é diretora-executiva da America First Policy Institute, organização sem fins lucrativos dedicada a promover agenda de Trump

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, no sábado (23), ter escolhido Brooke Rollins, uma apoiadora leal em seu primeiro mandato, como secretária da Agricultura, o último cargo a anunciar em seu futuro gabinete.

Às vésperas de voltar à Casa Branca, em janeiro, o republicano tem se apressado para nomear o círculo mais próximo que chefiará as principais agências governamentais. Seus escolhidos vão de apresentadores de TV a senadores e governadores americanos.

Rollins, de 52 anos, é a diretora-executiva da America First Policy Institute, uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover a agenda de Trump, que frequentemente se descreve como sua "Casa Branca à espera".

Vários nomeados por Trump têm vínculos estreitos com o grupo.

Com sua escolhida para comandar a Agricultura, Trump completou o anúncio dos futuros ocupantes dos postos mais altos de seu futuro gabinete.

Alguns cargos de menor nível ainda não foram anunciados, como os chefes da Administração de Pequenas Empresas e o Escritório de Ciência e Tecnologia.

Se for confirmada pelo Senado, Rollins chefiará uma agência de grande envergadura, com implicações importantes para os cidadãos e as empresas americanos.