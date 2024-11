Líder do Hezbollah reivindica 'grande vitória' contra Israel no Líbano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em meio a cessar-fogo em relação ao Líbano, o líder do grupo Hezbollah, aponta que sua organização saiu vitoriosa desse conflito com Israel

O líder do Hezbollah, Naim Qassem, afirmou, nesta sexta-feira (29), em seu primeiro discurso desde que foi alcançado um cessar-fogo com Israel no Líbano, que o movimento islamista teria obtido "uma grande vitória".

"Anunciamos que estamos diante de uma grande vitória", afirmou Qassem. "Ganhamos porque impedimos que o inimigo destruísse o Hezbollah e aniquilasse ou enfraquecesse a Resistência", acrescentou.

O que está acontecendo

Nesta quinta-feira (29), Israel lançou um lançador de foguetes do Hezbollah no sul do Líbano. "Recentemente, identificamos atividades terroristas e a colocação de um lançador de foguetes portátil do Hezbollah. A ameaça foi neutralizada por um ataque aéreo da Força Aérea de Israel", informou o Exército israelense em um comunicado, acompanhado de um vídeo que mostra o bombardeio aéreo contra um caminhão em movimento.