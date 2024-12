Ministro da Economia da Argentina celebra resultados e promete 'maior crescimento' em 30 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, celebrou os números econômicos do governo, próximo de completar um ano de administração. Nesta segunda-feira (2), em evento realizado na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), ele disse que o país será a economia que mais vai crescer nos próximos 30 anos, com base nos resultados do programa de ajuste do presidente Javier Milei.

De uma inflação de 25% em janeiro deste ano, a política de ajuste fiscal de Javier Milei fez a inflação baixar a 2,7% ao mês em novembro. A taxa interanual está em 193%.

A política de choque, porém, provocou o aumento da pobreza no país. Ao todo, são 25 milhões de argentinos nessa situação, o equivalente a 53% do total, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec).

CRESCIMENTO ECONÔMICO

Caputo também destacou o 10º mês consecutivo de superávit da Argentina depois de mais de 10 anos vivendo em déficit fiscal.

"Se houve algum milagre, eu diria que é o nosso presidente, que é uma pessoa que vê além da política e, em um período tão curto de tempo, conseguiu fazer com que as pessoas entendessem o verdadeiro problema que havia no nosso país, que sempre foi esse problema fiscal", afirmou ele, no seu discurso a empresários brasileiros.