Presidente da Coreia do Sul declara Lei marcial em meio a crise política

Yoon Suk Yeol afirmou que medida é necessária para proteger a democracia do país e enfrentar ameaças das "forças comunistas", nesta terça-feira

Com agências

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, decretou lei marcial de emergência nesta terça-feira (3), com o objetivo de proteger o país das "forças comunistas", anunciou em um discurso.

"Para salvaguardar uma Coreia do Sul liberal das ameaças representadas pelas forças comunistas da Coreia do Norte e eliminar elementos antiestatais... declaro lei marcial de emergência", disse Yoon em um discurso exibido ao vivo pela televisão.

"Sem nenhuma preocupação com a subsistência das pessoas, o partido de oposição paralisou o governo apenas por causa de julgamentos políticos, investigações especiais e para proteger seu líder da justiça", acrescentou.

A medida surpreendente ocorre em um momento em que o Partido do Poder Popular de Yoon e o Partido Democrático, principal de oposição, continuam a discutir sobre o projeto de lei orçamentária do próximo ano.

Na semana passada, os deputados da oposição aprovaram um plano orçamentário significativamente reduzido por meio de um comitê parlamentar.

"Nosso Congresso Nacional tornou-se um refúgio para criminosos, um antro de ditadura legislativa que busca paralisar os sistemas judiciário e administrativo e derrubar nossa ordem democrática liberal", disse Yoon.

Ele acusou os legisladores da oposição de cortar "todos os orçamentos essenciais para as funções essenciais do país, como o combate aos crimes relacionados às drogas e a manutenção da segurança pública, transformando o país em um paraíso das drogas e em um estado de caos na segurança pública".

Yoon continuou descrevendo a oposição, que tem maioria no Parlamento de 300 membros, como "forças antiestatais que pretendem derrubar o regime" e chamou sua decisão de "inevitável".

"Vou restaurar a normalidade no país, livrando-me das forças antiestatais o mais rápido possível", enfatizou.

Lei Marcial

A Lei Marcial é decretada em situações extraordinárias, como guerras, catástrofes ou desastres naturais. Ela permite que as autoridades restrinjam a circulação e estabeleçam toques de recolher, mantendo a população em casa em determinados horários.

Para a Câmara dos Deputados do Brasil a lei marcial “submete, durante o estado de guerra, todas as pessoas a regime especial, com a suspensão de garantias civis e políticas, asseguradas, em tempos normais, pelas leis constitucionais”.



EUA expressa preocupação com situação

Os Estados Unidos expressam "grande preocupação" com a Coreia do Sul depois que o presidente Yoon Suk Yeol declarou, nesta terça-feira (3), lei marcial, e esperam que a situação se resolva respeitando o "Estado de direito", declarou o vice-secretário de Estado, Kurt Campbell.

"Seguimos os recentes acontecimentos na República da Coreia com grande preocupação" e esperamos que "qualquer disputa política se resolva pacificamente e de acordo com o Estado de direito", disse Campbell.