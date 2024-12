Donald Trump revela importantes nomeações para área econômica e financeira dos EUA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Trump anuncia Presidente da SEC e Vice-Secretário do Tesouro dos EUA, destacando a prioridade em ativos digitais e o crescimento econômico do país

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou Paul Atkins como o novo presidente da Securities and Exchange Comission (SEC, equivalente à CVM) e confirmou a escolha de Michael Faulkender como vice-secretário do Tesouro norte-americano.

Os anúncios foram feitos em publicações em seu perfil na rede social Truth Social, nesta quarta-feira, 4.

O republicano disse que Atkins é um "líder comprovado em regulamentações de senso comum" e que reconhece que ativos digitais são cruciais para tornar os Estados Unidos "maiores do que nunca".

Sobre Faulkender, Trump afirmou que o professor ajudará Scott Bessent, escolhido para ser chefe do Departamento, em proporcionar um "boom econômico" para todos os norte-americanos.

Na esteira das nomeações, Trump também indicou David Warrington como conselheiro e assistente do presidente; William McGinley como conselheiro do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE); Gail Slater como procuradora-geral adjunta da divisão antitruste do Departamento de Justiça; e Monica Crowley, como embaixadora, secretária de Estado adjunta e chefe de protocolo dos Estados Unidos da América.