Lula condecora Mujica em visita ao Uruguai

O ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica recebeu nesta quinta-feira (5) a mais alta condecoração do Brasil, entregue pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em visita ao Uruguai.

Em um jardim de sua casa nos arredores de Montevidéu, o ex-mandatário (2010-2015) recebeu de Lula a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração oferecida pelo chefe de Estado brasileiro a cidadãos estrangeiros.

"Posso dizer que de todos os muitos presidentes que conheci, que tive amizade, o Pepe é a pessoa mais extraordinária", afirmou Lula ao lado de Mujica, 89 anos, e de Lucía, esposa do ex-presidente.

"É uma emoção poder condecorar o grande companheiro Pepe Mujica com a maior honraria brasileira, a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, por sua incansável luta pelo melhor da América Latina e do mundo. É um exemplo para todos nós", acrescentou mais tarde no X Lula, que viajou a Montevidéu para participar da cúpula do Mercosul nesta quinta e sexta-feira.

"Eu agradeço, querido. Não sou um homem de prêmios e medalhas. Sou um homem do povo. Obrigado por termos nos encontrado nessa caminhada", respondeu Mujica, internacionalmente conhecido pelo estilo austero e pela defesa dos direitos humanos.