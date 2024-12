Polícia de NY suspeita que indenização negada motivou assassinato de CEO

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O atirador que perseguiu e matou o CEO de uma das maiores empresas de seguro de saúde dos EUA do lado de fora de um hotel em Nova York usou munição com as palavras "delay" e "deny" (atrasar e negar), uma possível referência às estratégias que as seguradoras usam para tentar evitar pagamento de indenizações.

O CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, de 50 anos, morreu em uma emboscada na madrugada de quarta-feira, quando caminhava para a conferência anual de investidores da empresa no hotel Hilton, em Midtown, a alguns quarteirões do Museu de Arte Moderna. O motivo do assassinato permanece desconhecido.

Investigação

Os detetives recuperaram várias cápsulas de 9 mm do lado de fora do hotel e um celular que estava no beco pelo qual o atirador fugiu. O assassinato e os movimentos do atirador nos minutos anteriores e posteriores foram capturados por algumas das inúmeras câmeras de segurança presentes na cidade.

A caçada ao atirador levou a polícia de Nova York a pelo menos dois albergues em Upper West Side, com base em uma denúncia de que o suspeito poderia ter se hospedado na região. Ontem, a polícia divulgou fotos de uma pessoa procurada por ligações com o assassinato.