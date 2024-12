Al Jazeera informa que um de seus jornalistas morreu em bombardeio israelense contra Gaza

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com a emissora catari, o cinegrafista Ahmed al Louh foi morto em um bombardeio israelense na Faixa de Gaza, neste domingo (15)

Um jornalista da Al Jazeera morreu neste domingo (15) em um bombardeio israelense contra a Faixa de Gaza, informou o canal de televisão com sede no Catar.

"O cinegrafista da Al Jazeera, Ahmed al Louh, foi assassinado hoje, domingo, em um bombardeio israelense", informou o site em árabe do canal.

A emissora acrescentou que o ataque teve como alvo o campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza.

O exército israelense, ao ser contatado pela AFP, disse que "está investigando as informações".

Desde o início da guerra no território palestino em 7 de outubro de 2023, a Al Jazeera tem informado continuamente sobre os efeitos da campanha militar israelense.

O canal, desde antes da guerra, mantém uma longa disputa com o governo israelense, que acusa jornalistas da Al Jazeera de terem relações com o Hamas ou com seus aliados da Jihad Islâmica.

A Al Jazeera negou essas acusações e afirma que Israel tem como alvo sistemático seus funcionários na Faixa de Gaza.

Al Louh é o quinto jornalista da Al Jazeera morto desde o início da guerra em Gaza.

Em setembro, as forças israelenses atacaram o escritório da Al Jazeera na Cisjordânia, e os militares israelenses afirmaram que o escritório em Ramala foi "usado para incitar o terror" e "apoiar atividades terroristas".

A Al Jazeera qualificou o ataque israelense de "ato criminoso" e ataque à liberdade de imprensa.

O governo de Israel, com base em uma lei aprovada em abril pelo parlamento, proibiu em 5 de maio a Al Jazeera de operar no país e fechou os escritórios da emissora catari.