Na Alemanha, candidatos em colisão em relação à economia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Principais concorrentes a assumir controle do governo alemão apresentaram neste terça-feira seus planos para melhorar a economia do país

Os principais concorrentes na próxima eleição da Alemanha apresentaram seus planos nesta terça-feira, estabelecendo visões contrastantes de como dar novo vigor à maior economia da Europa e lidar com outras questões como a migração.

O chanceler Olaf Scholz, um social-democrata de centro-esquerda, buscará um segundo mandato na eleição parlamentar esperada para 23 de fevereiro - mais de três meses após sua impopular coalizão de três partidos ter entrado em colapso em uma disputa sobre como reavivar a economia estagnada. Scholz espera uma vitória de virada contra o desafiante de centro-direita Friedrich Merz, cujo bloco União Democrática Cristã (CDU, em inglês) lidera todas as pesquisas recentes.

Também buscando o cargo mais alto estão o vice-chanceler Robert Habeck, do ambientalista Verdes, o parceiro de coalizão restante de Scholz; e Alice Weidel, da extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que está com boas pesquisas, mas não tem chance realista de governar porque outros partidos se recusam a trabalhar com ela.

O União está prometendo cortes de impostos para indivíduos e empresas e quer aumentar o nível em que o nível mais alto de imposto de renda, 42%, entra em vigor. O partido quer tornar o trabalho em horas extras mais atraente financeiramente, reformar o sistema de benefícios para desempregados de longa duração, cortar a taxa de imposto sobre valor agregado em refeições fora de casa, entre outras medidas.

Os Sociais Democratas de Scholz prometem uma carga de imposto de renda menor para 95% dos assalariados. Ambos os Sociais Democratas e os Verdes querem aumentar o salário mínimo nacional, retomando uma questão sobre a qual ambos os partidos fizeram campanha em 2021.

Os verdes também propõem algo semelhante para financiar gastos em infraestrutura e querem que os "super-ricos" façam uma contribuição maior, por exemplo, para ajudar a financiar a educação. Todos os concorrentes têm propostas para reduzir os preços da eletricidade.

Os Social Democratas e os Verdes querem reformar o "freio da dívida", introduzido há mais de uma década, que permite novos empréstimos na faixa de apenas 0,35% do Produto Interno Bruto (PIB) anual. Já o União é a favor de manter o freio da dívida, argumentando que a ferramenta já provou sua flexibilidade em tempos de crise e choques econômicos.