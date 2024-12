Retrospectiva 2024: Ano marcou volta de Donald Trump no cenário internacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Republicano Donald Trump venceu as eleições presidenciais dos EUA. Maais eleições, guerras e queda de um ditador também marcaram 2024

Entre os principais acontecimentos do ano no cenário internacional, o republicano Donald Trump venceu as eleições presidenciais nos Estados Unidos.

Terremotos, furacões, guerras e até a queda de um ditador compuseram os fatos internacionais, que você relembra na retrospectiva 2024.

Terremoto no Japão

No âmbito das tragédias naturais, o ano já começou com um terremoto de magnitude 7,6 no Japão.

Houve desabamento de prédios e casas, com alerta de tsunami de até 15 metros. Infelizmente 48 pessoas morreram.

Dois anos da guerra entre Rússia e Ucrânia

Este ano, a Ucrânia ficou em uma posição defensiva na maior parte do tempo, mas decidiu atacar o território inimigo nos últimos meses.

Também conseguiu com um atentado matar o general Igor Kirillov, ligado ao governo do presidente russo Vladimir Putin.

Já a Rússia, segue realizando ataques fortes na Ucrânia. Em novembro, ocorreu ataque com 188 equipamentos kamikaze, provocando grandes danos à infraestrutura ucraniana.

Doença de Kate Middleton

Após semanas sem aparecer, Kate Middleton anunciou em vídeo nas redes sociais que estava com câncer.

A Princesa de Gales esteve afastada at& eacute; março. Ela passou por uma cirurgia em janeiro.

Mas, antes do anúncio do câncer, o desaparecimento gerou muitas especulações nas redes sociais, até de separação do príncipe William.

Militares tentam golpe de Estado na Bolívia

Comandada pelo ex-comandante do Exército da Bolívia Juan José Zúñiga, parte do exército invadiu o palácio presidencial em junho para derrubar Luis Arce.

Foram quatro horas na Praça Murill. Mas o movimento foi desarticulado por Arce, que destituiu os comandantes militares do país.

Verão mais quente da história

O verão no hemisfério norte já está na história como o mais quente de todos os tempos, segundo o observatório europeu Copernicus.

O verão de 2024 superou exatamente o do ano anterior, dando uma demonstração de que a terra vem esquentando ano a ano.

Eleições fraudadas por Maduro

Em julho, os venezuelanos votaram para presidente do país em mais um pleito condenado pela comunidade internacional.

A autoridade eleitoral local deu vitória a Nicolás Maduro com 51,2% dos votos, resultado que é contestado pela oposição.

Organismos internacionais e vários países, incluindo o Brasil, não reconhecem a vitória de Maduro.

Houve manifestações em todo o país, com milhares de prisões. O candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, está exilado na Espanha desde setembro.

Gisèle Pelicot em um caso espantoso

A Justiça francesa anunciou, em setembro, o julgamento de um homem acusado de promover estupro de sua esposa por mais de 70 homens diferentes. Ela era mantida inconsciente.

Gisèle Pelicot abriu mão do anonimato do caso e tornou tudo público como forma de conscientizar a população.

A francesa se tornou um ícone feminista. Em 19 de dezembro, o ex-marido dela foi condenado à prisão.

Israel ataca território no sul do Líbano

Entre o final de setembro e o início de outubro, Israel bombardeou o Líbano e matou Hassan Nasrallah. Ele era o secretário-geral do Hezbollah. Mais 2 mil civis morreram.

Depois, Israel invadiu o país com intuito de minar a força do grupo terrorista. Centenas de alvos do grupo foram antigos pelo ar e por terra.

Ação militar de Israel em Gaza completa um ano

Em 7 de outubro, o conflito na faixa de Gaza completou um ano. Já foram mortas mais de 45 mil pessoas.

Em junho, houve um cessar-fogo de seis semanas. Após este período, o conflito seguiu.

Mais de 100 reféns israelenses continuam sob o poder dos terroristas do Hamas.

Furacão Milton assusta os EUA

A Flórida foi atingida pelo furacão Milton em outubro, com categoria 3 na escala. Ventos atingiram 205 km/h.

O fenômeno foi perdendo força ao se dirigir para Orlando e Tampa, chegando à categoria 1. Quatro pessoas morreram.

Donald Trump vence as eleições nos EUA

Os Estados Unidos elegeram Donald Trump (Republicano) como o 47º presidente do país, em eleições realizadas em 5 de novembro.

Antes mesmo de ganhar, Trump foi alvo em julho de um atentado que quase tira a sua vida, na Pensilvânia. O atirador foi morto.

Em setembro, foi vítima de uma nova tentativa de assassinato, em Palm Beach, na Flórida, enquanto jogava golfe. O criminoso foi preso.

A maioria do Congresso retornou às mãos dos republicanos.

Cúpula do G20 no Brasil

A Cúpula do G20, encontro das maiores economias do mundo, ocorreu no Rio, entre 18 e 19 de novembro.

Entre os resultados estão a criação da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. A proposta é erradicar a fome no mundo até 2030.

Houve ainda a criação do G-20 Social, para aproximar a sociedade civil dos debates.

Queda do ditador Bashar al-Assad na Síria

Na Síria, a ditadura Assad caiu pelas mãos de rebeldes em 8 de dezembro, após 50 anos no poder. O ditador deposto, Bashar al-Assad, segue exilado na Rússia.

A guerra civil na Síria começou há 13 anos, durante o movimento conhecido como Primavera Árabe.

Na época, Bashar conseguiu reprimir a revolução contra o governo. Mas foi formado o Exército Sírio Livre para combater as tropas do governo.

Mais de 300 mil civis foram mortos durante a guerra, que envolveu até ascensão e queda do Estado Islâmico.