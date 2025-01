Coreia do Sul envia aos EUA caixa-preta do avião acidentado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dois comissários de bordo foram resgatados com vida e as outras 179 pessoas a bordo morreram. Aeronave deslizou pela pista até colidir com muro

Os investigadores do acidente aéreo da Jeju Air, o pior desastre aéreo da Coreia do Sul, que deixou 179 mortos, anunciaram nesta quarta-feira (1º) que enviarão uma das caixas-pretas do avião aos Estados Unidos para análise.

"O gravador de dados de voo danificado foi considerado irrecuperável para a extração de dados a nível nacional", disse o vice-ministro encarregado da aviação civil, Joo Jong-wan.

Por isso, disse, "foi acordado transportá-lo para os Estados Unidos para análise junto ao Conselho Nacional de Transportes" daquele país.

O avião procedente da Tailândia, com 181 pessoas a bordo, fez uma aterrissagem de emergência no domingo, sem ter acionado o trem de pouso, no aeroporto da cidade de Muan, no sudoeste da Coreia do Sul.

A aeronave, um Boeing 737-800, deslizou pela pista até colidir com um muro de concreto e pegou fogo.

Dois comissários de bordo foram resgatados com vida e as 179 pessoas restantes a bordo morreram.

Caixas-pretas serão analisadas

O vice-ministro Joo anunciou nesta quarta-feira que os investigadores extraíram os primeiros dados de uma das caixas-pretas do voo 2216 da Jeju Air.

A extração inicial do gravador de voz da cabine "já foi concluída", disse Joo. "Com base nesses dados preliminares, planejamos começar a convertê-lo para um formato de áudio", acrescentou.

A segunda caixa-preta do avião também foi recuperada, mas "foi encontrada sem conector", explicou o vice-ministro. Horas depois, ele disse que seria enviada para os Estados Unidos.

As autoridades inicialmente citaram uma colisão com aves como a provável causa da tragédia, mas posteriormente apontaram a presença de uma barreira no final da pista como uma razão para o ocorrido.

O vídeo dramático do acidente mostra o momento em que o avião bate na parede de concreto e pega fogo.

Por sua vez, o diretor-geral da política de segurança aérea, Yoo Kyeong-soo, indicou que a inspeção da frota sul-coreana de aeronaves B737-800 se concentra no trem de pouso.

As inspeções em andamento "concentram-se principalmente no trem de pouso, que não foi devidamente ativado neste caso", disse Yoo.

A mídia local informou que o trem de pouso funcionou corretamente quando os pilotos fizeram uma primeira tentativa de pouso, que não conseguiram completar, mas não foi ativado na segunda tentativa.

Isto "provavelmente será examinado pelo Conselho de Investigação de Acidentes mediante uma ampla análise de vários testemunhos e evidências", anunciou em conferência de imprensa o Ministério dos Territórios, responsável pela aviação civil.

No aeroporto de Muan, familiares das vítimas ficaram frustrados nos últimos dias com a demora na identificação e entrega dos corpos.

As autoridades explicaram que os corpos ficaram extremamente danificados pelo acidente, dificultando a sua identificação.

Porém, o atual presidente Choi Sang-mok disse nesta quarta-feira que a identificação foi concluída e mais corpos foram entregues a parentes para enterro.

"Nossos investigadores, juntamente com o Conselho Nacional de Segurança do Transporte dos Estados Unidos e o fabricante (do avião), estão conduzindo uma investigação conjunta sobre a causa do acidente", disse Choi nesta quarta-feira em uma reunião sobre o desastre.