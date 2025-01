Defesa Civil de Gaza anuncia 15 mortos em ataque israelense a Jabaliya

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

15 pessoas foram mortas em ataque israelense a casa em Jabalya, em Gaza, na noite de ano ano, de acordo com Defesa Civil

A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou, nesta quarta-feira (1º), que 15 pessoas morreram durante a noite em um ataque israelense a uma casa em Jabaliya, no norte do território palestino devastado por mais de um ano de guerra.

"Enquanto o mundo celebra o Ano Novo, damos as boas-vindas a 2025 com o primeiro massacre israelense na Faixa de Gaza, em Jabaliya", disse à AFP o porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Basal, anunciando que "15 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas".

O Exército israelense, contatado pela AFP, não se pronunciou inicialmente sobre a ação.

A maior parte dos 2,4 milhões de moradores de Gaza foram deslocados pelo menos uma vez desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023.

O Exército israelense iniciou uma ampla ofensiva terrestre e aérea no norte de Gaza em 6 de outubro, especialmente contra a cidade de Jabaliya e o acampamento de refugiados adjacente, no que chamou de "um esforço para impedir o reagrupamento dos combatentes do Hamas".

Na sexta-feira passada, o Exército invadiu o hospital Kamal Adwan, em Beit Lahia, dizendo que era "uma das maiores" operações contra combatentes desde o início da guerra em Gaza.

O Exército disse que matou mais de 20 combatentes e prendeu outros 240, incluindo o diretor do hospital Kamal Adwan, preso por ser suspeito de ser membro do Hamas.

Grupos de direitos humanos e a Organização Mundial da Saúde pediram a libertação imediata do diretor Hossam Abu Safiyeh, cuja detenção é vista como um golpe ao devastado sistema de saúde de Gaza.