Ao menos um morto por explosão de um Tesla em hotel de Trump em Las Vegas

Veículo elétrico parou em frente à entrada envidraçada do Trump International Hotel antes de ocorrer uma "grande explosão"; caso é investigado

Pelo menos uma pessoa morreu e sete ficaram feridas após a explosão de um Tesla Cybertruck em frente ao hotel do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em Las Vegas, informou a polícia nesta quarta-feira (1º).

O veículo elétrico parou em frente à entrada envidraçada do Trump International Hotel antes de ocorrer uma "grande explosão", declarou o xerife de Las Vegas, Kevin McMahill, à imprensa.

Um vídeo mostra a caminhonete de aço inoxidável estacionada na entrada do hotel antes de ser consumida por chamas, seguidas de pequenas explosões semelhantes a fogos de artifício.

McMahill acrescentou que havia "uma pessoa falecida no interior" do veículo e que sete pessoas sofreram ferimentos leves.

Elon Musk, dono da Tesla, disse que a explosão foi "causada por fogos de artifícios muito grandes e/ou uma bomba", na caçamba do Cybertruck, acrescentando que "não está relacionada ao veículo por si só".

Mais cedo, Musk declarou que "todo o time sênior da Tesla está investigando o caso neste momento" e que "nunca vimos algo assim antes".

A polícia informou que ainda investiga a causa da explosão.

Musk, que apoiou a campanha de Trump à presidência e foi indicado para liderar uma comissão de redução de gastos governamentais, disse que publicará mais detalhes "assim que soubermos algo".

O presidente Joe Biden foi informado sobre a explosão e instruiu sua equipe a oferecer qualquer assistência federal necessária, informou a Casa Branca.

Ataque em Nova Orleans

Mais cedo, Biden também foi informado sobre um atropelamento em Nova Orleans que deixou pelo menos 15 pessoas mortas nesta quarta-feira.

McMahill mencionou o ataque em Nova Orleans, mas não apontou nenhuma relação explícita entre os dois incidentes.

"Estamos tomando todas as precauções necessárias para garantir a segurança de nossa comunidade", afirmou.

O agente do FBI Jeremy Schwartz descreveu o incidente em Las Vegas como "isolado".

"Não achamos que haja muitas pessoas apoiando ou ajudando nisso", disse Schwartz.

Ele acrescentou que a força-tarefa conjunta antiterrorismo do FBI estava conduzindo uma investigação com dois objetivos principais: confirmar a identidade do sujeito envolvido neste incidente e determinar "se foi ou não um ato de terrorismo".