Papa Francisco nomeia primeira mulher prefeita do Vaticano

Com informações do Vatican News

O papa Francisco nomeou, nesta segunda-feira (6), a irmã Simona Brambilla para o cargo de prefeita do Dicastério para a Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Ela irá substituir o cardeal brasileiro Dom João Braz de Aviz, que completará 78 anos em 2025.

O Dicastério é responsável pela gerência de todas as congregações religiosas do mundo, cujos membros passam de 1 milhão. Irmã Simona Brambilla é a primeira mulher prefeita no Vaticano.

A trajetória dela inclui uma experiência missionária em Moçambique depois de se formar como enfermeira profissional e ingressar nas Irmãs Missionárias do Instituto da Consolata, o qual guiou de 2011 a 2023.

Ex-superiora geral das Missionárias da Consolata, Simona Brambilla vai completar 60 anos no próximo dia 27 de março. Ela foi secretária do Dicastério a partir de 7 de outubro de 2023; a segunda mulher a ocupar esse cargo na Cúria Romana, após a nomeação em 2021 da irmã Alessandra Smerilli para o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.

O pró-prefeito do Dicastério escolhido pelo papa Francisco foi Ángel Fernández Artime, 65 anos, criado cardeal no Consistório de 30 de setembro de 2023.

Mulheres no Vaticano

O papa Francisco nomeou sete mulheres membros do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica pela primeira vez em 8 de julho de 2019. Na sequência, a irmã Brambilla foi escolhida primeiro como secretária do Dicastério e, agora, nomeada prefeita.

Os números da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano apontam que o percentual de mulheres aumentou de quase 19,2% para 23,4% num período de 10 anos (2013 a 2023).

Mudança feita por Francisco em 2022

A partir da Constituição Apostólica Praedicate Evangelium de 2022, o papa Francisco tornou possível que os leigos, incluindo as mulheres, pudessem chefiar um dicastério e se tornar prefeitos, uma posição anteriormente reservada a cardeais e arcebispos.

No Estado da Cidade do Vaticano, duas mulheres foram nomeadas para cargos importantes durante o pontificado de Francisco. Barbara Jatta foi escolhida em 2016 para o cargo de diretora dos Museus Vaticanos (que sempre foram dirigidos por leigos).

Já em 2022, Francisco nomeou a irmã Raffaella Petrini para o cargo de secretária-geral do Governatorato, uma função normalmente atribuída a um bispo.

Além disso, mulheres foram nomeadas para subsecretarias, como: Gabriella Gambino e Lina Ghisoni no Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, enquanto no Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, a irmã Carmen Ros Nortes, das Irmãs de Nossa Senhora da Consolação, é subsecretária. Emilce Cuda é secretária da Pontifícia Comissão para a América Latina; Nataa Govekar conduz a direção teológico-pastoral do Dicastério para a Comunicação; Cristiane Murray é vice-diretora da Sala de Imprensa da Santa Sé, e Charlotte Kreuter-Kirchof é vice-coordenadora do Conselho para a Economia. A Secretaria Geral do Sínodo também tem uma subsecretária, a religiosa francesa Nathalie Becquart.