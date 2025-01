Pedágio urbano é aposta de Nova York para diminuir congestionamentos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste domingo, 5, para reduzir o congestionamento na cidade, Nova York estreou a medida de pedágio urbano no distrito de Manhattan. Incluindo pontos turísticos, como Central Park e Wall Street, esse pedágio irá tarifar automaticamente os motoristas que cruzarem algumas partes da cidade.

A cobrança na ilha de Manhattan vai acontecer nas partes centrais e sul, nas ruas abaixo da rua 60, na divisa do Central Park.

A Secretaria de Transportes Municipal estima que cerca de 700 mil veículos transitam por essa região diariamente. Além disso, a velocidade média dos veículos caiu de 14,6 km/h em 2010 para 11,4 km/h em 2024.

Bairros que terão a cobrança de pedágio

Chinatown, Midtown, Chelsea e alguns outros bairros estão na lista de cobrança do pedágio urbano. Contudo, vias expressas que ficam nas margens da ilha, como a West Side Highway e FDR Drive estão fora da cobrança.

Além de aliviar o trânsito na cidade, a medida de cobrança também busca melhorar a qualidade de vida dos moradores, reduzindo as emissões de gases poluentes.

Funcionamento do programa no governo Trump

Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, afirma que acabará com o programa quando assumir o cargo no dia 20 de janeiro, porém nada está confirmado até o momento.

O programa ficou em segundo plano durante seu primeiro mandato, pois aguardava uma revisão ambiental federal. Contudo, Trump, que possui um grande edifício em uma das zonas de cobranças, se mostra não favorável ao programa, pois acredita que ele pode afasta as empresas da cidade.

Valores cobrados no pedágio urbano

Carros de passeio e pequenos veículos serão cobrados em US$ 9, para horários de pico, e US$ 2,25, nos demais horários. Em reais, na cotação do dia 6 de janeiro os valores são R$ 55,04 e R$ 13,76, respectivamente.

Táxis e carros de aplicativos terão uma cobrança diferente, que será lançada para o passageiro a cada viagem. O valor adicional será US$ 0,75 para os táxis e transporte executivo, enquanto carros de aplicativo ficam com a taxa de US$ 1,50.

As motos também terão um valor diferente, sendo US$ 4,50 nos horários de pico e US$ 1,05 nos demais.

Caminhões e ônibus terão uma cobrança de acordo com o porte do veículo, por isso vão de US$ 14,40 a US$ 21,60 no horário de pico e US$ 3,60 a US$ 5,40 fora dos horários movimentados.