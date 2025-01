Incêndios em Los Angeles: Celebridades de Hollywood comentam impactos das chamas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Atores, músicos e outras celebridades estão entre as dezenas de milhares de pessoas afetadas por incêndios que consomem desde terça-feira (7) comunidades no entorno de Los Angeles, nos Estados Unidos.

A capital do entretenimento estava cercada por diversas frentes de incêndios florestais, o que levou ao cancelamento de eventos em Hollywood, como a cerimônia de gala anual do prêmio da crítica cinematográfica.

O fogo consumiu centenas de lares na comunidade de Pacific Palisades, onde celebridades vivem em mansões situadas em colinas. Ao leste, outro incêndio devorou mais de 2 mil hectares em Altadena.

A cantora e atriz Mandy Moore, da série "This is Us", contou no Instagram que deixou sua casa juntamente com seus filhos e animais de estimação, diante do avanço das chamas.

"Tentando proteger as crianças da tristeza imensa que sinto. Rezando por todos em nossa linda cidade. Devastada pela destruição e pela perda. Não sei se nossa casa se salvou", publicou.

Já Mark Hamill, astro de "Star Wars", informou no Instagram que deixou ontem sua casa, em Malibu.O ator relatou que "havia pequenos incêndios dos dois lados da estrada", referindo-se a uma rodovia que conecta cidades da costa oeste americana.

A brasileira Fernanda Torres, que acabou de ganhar o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama, ainda está em Los Angeles cumprindo agenda de divulgação do filme "Ainda Estou Aqui". Ela publicou uma foto no Instagram que mostra o céu da cidade coberto por fumaça.

A atriz Jamie Lee Curtis também foi forçada a deixar a região. "Nossa querida vizinhança desapareceu", publicou no Instagram. "Nosso lar está seguro. Muitos outros perderam tudo."

O anúncio dos indicados ao Oscar foi adiado para o próximo dia 19, a fim de dar aos membros da Academia afetados pelos incêndios tempo para votar.

Situação dos incêncios de Los Angeles



Desde terça-feira, uma série de incêndios queimaram a capital do cinema, causando pânico, destruição e mortes.



Cerca de 1.500 construções foram destruídas, disse Anthony Marrone, do Corpo de Bombeiros de Los Angeles.



O primeiro incêndio começou na manhã de terça-feira, em Pacific Palisades, um subúrbio de Los Angeles cobiçado por celebridades e estrelas de Hollywood. As chamas consumiram mais de mil estruturas e cerca de 6.390 hectares, informaram autoridades.



Na tarde desta quarta-feira, um novo incêndio foi registrado em Hollywood Hill, levando à evacuação de locais emblemáticos como a Calçada da Fama e o Teatro Dolby, da cerimônia do Oscar.



"Juntos, esses incêndios estão levando os serviços de emergência ao limite", disse Kristin Cowley, do departamento de bombeiros da cidade, acrescentando que há vários civis feridos, além de bombeiros. Mais de 300 mil moradores do sul da Califórnia estavam sem energia.

Mortes



Pelo menos cinco pessoas já morreram nos incêndios florestais que devastam Los Angeles em diversas frentes, incluindo as colinas de Hollywood.



As mortes ocorreram em Altadena, um subúrbio vizinho de Pasadena, ao norte de Los Angeles, onde as chamas queimaram quase 4.300 hectares.

Por que estão ocorrendo incêncios em Los Angeles?

Os incêndios começaram em um ambiente de baixa umidade e justo quando os chamados ventos de Santa Ana, característicos nesta temporada do ano na Califórnia, avançam com força na região.



Autoridades advertiram que a situação está longe de melhorar.



Incêndios são frequentes no oeste dos Estados Unidos, mas alterações provocadas pelas mudanças climáticas resultaram em condições extremas, aumentando a intensidade desse tipo de incidente.



O meteorologista Daniel Swain explicou que, embora os ventos tenham alcançado uma magnitude muito poderosa, "o que é sem precedentes é a seca".



"A falta de chuva, o calor anormal e a seca que vimos nos últimos seis meses é algo que não temos registrado desde os anos de 1800", comentou.



Os prejuízos dos incêndios podem chegar a 57 bilhões de dólares, segundo uma estimativa do AccuWeather.

