Homem é preso acusado de provocar incêndio que devasta Los Angeles, nos Estados Unidos

A prisão ocorreu após moradores acusarem o homem, que foi detido enquanto aparentemente manipulava um maçarico no bairro de Woodland Hills

Moradores de Los Angeles acusaram um homem de ter iniciado o incêndio que já dura quatro dias e matou 10 pessoas na região da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele foi detido nesta quinta-feira (09) pelos locais, até a chegada da polícia, que o prendeu.

A informação de que o homem teria sido preso por suspeita de provocar o incêndio de forma proposital foi dada pelo policial Charles Dinsel, da polícia de Los Angeles, em entrevista ao News Nation. Segundo ele, o caso está sendo investigado como um crime.

Na manhã desta sexta-feira (10), o repórter Matthew Seedorff, da Fox LA, divulgou no X (Twitter) um vídeo em que pessoas detêm o suposto incendiário, que segurava o que parece ser um maçarico no momento da filmagem, que ocorreu no bairro Woodland Hills, em Los Angeles, próximo ao incêndio.

Segundo o veículo, o Departamento de Polícia de Los Angeles confirmou que o homem foi detido, mas não o vinculou à investigação de incêndio criminoso. Ele vive em situação de rua e está na faixa dos 30 anos, segundo o New York Post.

Origem do incêndio de Los Angeles

Até o momento, não se sabe como as chamas começaram, mas suspeitas de que sua origem seria criminosa começaram a ganhar força quando o comediante e ex-militar Henry Winkler, de 79 anos, levantou a tese na internet, que foi endossada por outros famosos, como Alison Sweeney e Chris Brown.

Winkler havia sugerido a origem criminosa em um post no X. Na manhã de hoje, ele comentou a própria publicação dizendo "Um foi pego até agora!!!!"



No entanto, até o momento não há informações suficientes para conclusões quanto à origem das chamas.

O que se sabe é que os incêndios começaram em uma região de baixa umidade, na terça-feira (07), e estão sendo impulsionados pelos chamados ventos de Santa Ana, que têm grande força e são característicos nesta temporada do ano na Califórnia.

O incêndio foi batizado de Kenneth e já é considerado o maior da história da região, que vem sofrendo com desastres do tipo nos últimos anos. Milhares de residências já foram destruídas.

Novo foco de chamas

Entre a tarde de quinta (9) e manhã de hoje (10), um novo foco de chamas se espalhou rapidamente por 388 hectares e atingiu a região de Calabasas, no Vale de San Fernando, uma cidade no subúrbio de Los Angeles considerada uma das mais ricas dos EUA.