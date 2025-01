Venezuela: Brasil confirma embaixadora na posse de Maduro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O governo brasileiro confirmou a presença da embaixadora em Caracas, Glivânia Oliveira, na posse de Nicolás Maduro nesta sexta-feira (10). A informação foi pela CNN por fontes do Palácio do Planalto.

Desde ontem, o Itamaraty analisa o cenário do país vizinho após notícias veiculadas pela oposição de que a líder María Corina Machado havia sido presa. O regime de Maduro nega a prisão.

Posse

A Venezuela deverá empossar o chefe de Estado [Nicolás Maduro] nesta sexta-feira (10) – mas uma crise toma conta do país, por não reconhecer a vitória de Maduro.

O atual presidente Nicolás Maduro deve participar de uma cerimônia de tomada de posse para iniciar o seu terceiro mandato no poder, apesar de muitos países em todo o mundo contestarem a reivindicação dele ter vencido as eleições presidenciais de julho do ano passado.

Maduro e Edmundo González, o candidato da oposição, reivindicaram vitória nas eleições presidenciais realizadas em 28 de julho. Já o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, um órgão apoiado pelo chavismo, declarou formalmente Maduro o vencedor.

A oposição contestou e divulgou resultados recolhidos em todo o país, dizendo que provavam que González venceu por uma vitória esmagadora.

Oposição

A cerimônia de posse presidencial está marcada para hoje (10) no Parlamento controlado pelo chavismo. González, que pediu asilo na Espanha em 8 de setembro após ser alvo de um mandado de prisão, declarou que deseja voltar à Venezuela para assumir o poder.

"Vamos nos ver muito em breve em Caracas, em liberdade", prometeu González em um evento na República Dominicana, última parada de um giro que anteriormente o levou à Argentina, Uruguai, Estados Unidos e Panamá.

