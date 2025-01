Papa Francisco sofre queda e tem braço direito imobilizado ‘por precaução’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com comunicado do Vaticano, o pontífice argentino, de 88 anos, não quebrou o braço, mas precisou colocar uma tipoia por precaução

O Vaticano informou que o papa Francisco sofreu uma queda na manhã desta quinta-feira, 16, em sua residência, na Casa Santa Marta, e machucou o braço direito. A nova lesão acontece poucas semanas depois de outra queda, que resultou em um grande hematoma aparente no queixo do pontífice.

Francisco não quebrou o braço, mas precisou colocar uma tipoia por precaução. "Esta manhã, por causa de uma queda na Casa Santa Marta, o papa Francisco sofreu contusão no antebraço direito, sem fratura. O braço foi imobilizado como medida de precaução", informou o Vaticano por meio de nota.

Em dezembro, o papa bateu o queixo na sua mesinha de cabeceira, o que provocou um hematoma em seu queixo.

Aos 88 anos, o pontífice tem enfrentado diversos problemas de saúde, incluindo longos períodos de bronquite.

Cadeira de rodas

Francisco tem usado com frequência uma cadeira de rodas por causa de dores nos joelhos. Em seu apartamento, na Casa Santa Marta, no Vaticano, ele tem recorrido a um andador ou bengala para se movimentar com mais facilidade.

Ontem, o papa foi visto mais tarde em audiências com o braço direito amparado por uma tipoia. Em uma das reuniões, Francisco ofereceu sua mão esquerda para um aperto de mão quando cumprimentou Alvaro Lario, presidente do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola das Nações Unidas (ONU).

Especulação

A especulação sobre a saúde do papa Francisco é constante nos círculos do Vaticano, especialmente depois que o papa Bento XVI quebrou 600 anos de tradição e renunciou ao papado em 2013.

Assistentes de Bento XVI atribuíram a decisão a uma queda noturna que ele sofreu durante uma viagem ao México, em 2012. Após o acidente, ele determinou que não poderia mais acompanhar as demandas globais do papado. Bento XVI morreu em 31 de dezembro de 2022, aos 95 anos de idade, após ter tido uma série de problemas de saúde.

Francisco disse que não tem planos de renunciar tão cedo, mesmo que Bento "tenha aberto a porta" para essa possibilidade. Em sua autobiografia "Esperança", lançada esta semana, Francisco afirma que nunca considerou a hipótese de renunciar. Nem mesmo quando enfrentou uma grande cirurgia intestinal.