Devido aos incêndios em Los Angeles, Stephen King pede cancelamento do Oscar 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O incêndios florestais que atingem a cidade de de Los Angeles segue fazendo vítimas na Calífórnia. Até o momento, foram contabilizadas 28 pessoas mortas e 80 mil desabrigadas. Diante deste doloroso cenário, o escritor Stephen King apontou que o mais correto seria cancelar o Oscar 2025. "Não votarei no Oscar neste ano. Na minha humilde opinião, eles deveriam cancelar. Sem brilho com Los Angeles em chamas", escreveu no seu perfil na rede social Blue Sky.

Indicados ao Oscar 2025 ganha nova data

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela organização do Oscar, optou por adiar duas vezes o anúncio dos indicados deste ano. A princípio, seriam anunciados nesta sexta-feira (17), depois foi adiado para o dia 19, no próximo domingo. Agora, o prazo para que seus membros votem acaba na próxima quinta-feira (22) e os indicados serão anunciados na sexta, dia 23, de forma virtual.

O almoço dos indicados, que aconteceria no dia 10 de fevereiro foi cancelado. A Academia vai doar o dinheiro, estimado em US$ 250 mil (R$ 1,5 milhão), que seria utilizado no evento para ajudar no combate aos incêndios.

Vários outros eventos em Los Angeles também precisaram ser adiados, como o show do cantor The Weeknd, que aconteceria no dia 25 de janeiro. Além disso, o filme "Ainda estou aqui" também teve uma exibição especial cancelada devido aos incêndios. O longa de Walter Salles está aguardando o anúncio do Oscar 2025.