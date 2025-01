Papa Francisco considera que plano de deportação de Trump seria uma "desgraça"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O papa Francisco afirmou neste domingo (19) que o plano do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de deportar massivamente migrantes irregulares seria uma "desgraça".

"Se for verdade, será uma desgraça, porque faz com que os pobres desgraçados, que não têm nada, paguem a conta do desequilíbrio", declarou o pontífice jesuíta argentino durante uma entrevista à emissora italiana Nove.

"Assim, as coisas não se resolvem", acrescentou o papa, de 88 anos.

Trump, que será empossado como presidente na segunda-feira, prometeu adotar uma postura dura contra os mais de 11 milhões de migrantes em situação irregular no país.

Francisco, que recebeu Trump no Vaticano durante seu primeiro mandato em 2017, já havia criticado as políticas antimigratórias do republicano.

Em fevereiro de 2016, ao ser questionado sobre a postura sobre imigração de Trump, então candidato à presidência, o papa afirmou: "Qualquer pessoa, seja quem for, que só queira construir muros e não pontes, não é cristã".

No ano passado, o papa também classificou como "loucura" as atitudes antimigratórias e criticou figuras católicas americanas de direita por suas posições excessivamente conservadoras.