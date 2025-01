As principais reações internacionais à posse de Trump

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Líderes de todo o mundo felicitaram Donald Trump, que tomou posse nesta segunda-feira como presidente dos Estados Unidos pela segunda vez.

Esse foi o retorno político mais singular da história recente dos Estados Unidos, o de um ex-presidente que não reconheceu sua derrota em 2020, que promete “vingar-se” de seus adversários e que foi condenado criminalmente, além de ter sido alvo de duas tentativas de assassinato.

Seguem abaixo as principais reações à posse de Trump:

- Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou seu desejo de que os Estados Unidos continuem sendo “um parceiro histórico” do Brasil durante o governo do republicano Donald Trump, um aliado de Jair Bolsonaro.

"Não queremos briga. Nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia e nem com a Rússia", enfatizou Lula.

- Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, parabenizou o presidente Donald Trump e lhe afirmou em mensagem de vídeo que “os dias mais bonitos” de sua aliança estão por vir.

“Acredito que trabalharmos juntos levará a aliança EUA-Israel a níveis ainda maiores”, disse o premier.

- Autoridade Palestina -

O presidente palestino, Mahmoud Abbas, parabenizou Donald Trump e manifestou sua disposição a cooperar com ele na busca de uma "solução de dois Estados".

"Estamos prontos para trabalhar com vocês para alcançar a paz durante seu mandato, com uma solução de dois Estados reconhecida internacionalmente (...) vivendo lado a lado em segurança e paz", declarou Abbas, segundo informações divulgadas pela agência oficial de notícias palestina, Wafa.

- Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, parabenizou Donald Trump horas antes de sua posse, e disse que está "aberto ao diálogo" sobre a Ucrânia para alcançar uma "paz duradoura", quase três anos após o início do conflito.

"Quanto à solução da situação, gostaria de enfatizar que seu objetivo não deve ser uma breve trégua, mas uma paz duradoura, baseada no respeito aos interesses legítimos de todas as pessoas", acrescentou.

- Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, parabenizou Donald Trump por sua posse, afirmando que seu retorno à Casa Branca representa uma "oportunidade" para alcançar uma "paz justa" na Ucrânia.

"Hoje é um dia de mudança, e também um dia de esperança para a resolução de muitos problemas, incluindo desafios globais", disse Zelensky nas redes sociais. "O presidente Trump é sempre decisivo, e a política de paz por meio da força que ele anunciou oferece uma oportunidade de fortalecer a liderança americana e alcançar uma paz justa e de longo prazo, que é a principal prioridade", acrescentou.

- União Europeia

A União Europeia (UE) espera trabalhar com o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para enfrentar "desafios globais", afirmou a presidente da Comissão Europeia (braço executivo da UE), Ursula Von der Leyen.

"Juntas, nossas sociedades podem alcançar uma maior prosperidade e fortalecer sua segurança comum. Esta é a força duradoura da associação transatlântica", publicou Ursula na rede social X.

- México -

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, parabenizou o republicano e defendeu uma relação baseada no “diálogo” e no “respeito”.

- Canadá

“Somos mais fortes quando agimos juntos”, disse o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, ao felicitar Donald Trump. “O Canadá e os Estados Unidos mantêm a parceria económica mais frutífera do mundo, e são o maior parceiro comercial um do outro", ressaltou o chefe de governo canadense, que teme que o presidente americano cumpra a ameaça de impor tarifas de 25%.

- Alemanha

O chefe de governo alemão, Olaf Scholz, desejou a continuação do que chamou de “boas relações transatlânticas” com os Estados Unidos, o “aliado mais próximo” da Alemanha.

"O objetivo da nossa política continua sendo manter boas relações transatlânticas. A UE, que tem 27 membros e mais de 400 milhões de pessoas, é uma união forte", ressaltou Scholz.

- Índia

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, parabenizou "o querido amigo" Donald Trump, e disse que espera que os dois países voltem a trabalhar juntos.

"Estou ansioso para trabalhar novamente em estreita colaboração, para beneficiar nossos dois países e para moldar um futuro melhor para o mundo", publicou Modi, do nacionalista Bharatiya Janata Party (BJP), na rede social X.

- Itália

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, expressou seus "melhores votos" ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Tenho certeza de que a amizade entre nossas nações e os valores que nos unem continuarão reforçando a parceria entre Itália e Estados Unidos, enfrentando juntos os desafios globais e construindo um futuro de prosperidade e segurança para nossos povos", publicou a líder de extrema direita nas redes sociais, destacando o papel da Itália na "consolidação do diálogo entre Estados Unidos e Europa".

- Reino Unido

O rei Charles III enviou uma mensagem pessoal de felicitação a Donald Trump, em que citou o que chamou de "relação especial e duradoura entre Reino Unido e Estados Unidos".