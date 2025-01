Em discurso de posse, Trump afirma que "Era de ouro dos Estados Unidos começa agora"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na tarde desta segunda-feira (20) Donald Trump declarou em seu discurso de posse que "Era de ouro dos Estados Unidos começa agora", ao assumir pela segunda vez a presidência do país, em Washington.

Em seu discurso de cerca de trinta minutos, de volta a Casa Branca, o presidente abordou temas já debatidos desde sua campanha, como imigração, diz; a inflação no país e outras como o desenvolvimento industrial, falando dos EUA produzindo carros no próprio país.

“A partir deste momento, o declínio dos Estados Unidos terminou”, afirmou na parte inicial do seu discurso.

O 47º presidente dos Estados Unidos também prometeu enfrentar o que chamou de “elite radical e corrupta”, que "monopolizou o poder e a riqueza por muitos anos”.

Donald Trump aproveitou para falar sobre a triste situação da Califórnia, "isso não pode acontecer".

O presidente abordou temas que entende como relevantes para seu mandatos e já tem debatido durante as eleições, confira.

Emergência energética nacional

Trump disse que vai decretar "emergência energética nacional" para ampliar significativamente a extração de hidrocarbonetos no maior produtor de petróleo e gás do mundo, uma ruptura com as políticas climáticas de Joe Biden.

"A crise inflacionária foi causada pelo gasto excessivo e a escalada dos preços da energia, e, por isso, hoje também declararei emergência energética nacional. (...) 'Drill, baby, drill' (Perfure, querida, perfure)", disse o presidente durante seu discurso de posse.

Exploração espacial

Para Trump, os EUA voltaram a ser vistor como "uma nação em crescimento" ao fincar sua bandeira em Marte.

“Vamos perseguir nosso destino manifesto rumo às estrelas, enviando astronautas americanos para fincar as estrelas e listras (da bandeira americana) no planeta Marte”, disse Trump em seu discurso de posse, em Washington.

Apenas dois gêneros

O presidente ainda disse que seu governo vai reconhecer "apenas dois gêneros", encerrando uma política que permitia a escolha de um terceiro em algumas questões.

“Também acabarei com a política governamental de tentar aplicar a raça e o gênero em cada aspecto das vidas pública e privada. Forjaremos uma sociedade que seja daltônica e baseada no mérito.

A partir de hoje, a política do governo dos Estados Unidos é de que existem apenas dois gêneros, masculino e feminino”, ressaltou Trump.

Tarifas e impostos para outros países

Ele ainda diz que instituirá tarifas e impostos a outros países para ajudar a "enriquecer" os cidadãos americanos.

"Começarei imediatamente a reformular nosso sistema comercial para proteger os trabalhadores americanos e suas famílias", afirmou Trump.

"Em vez de tributar nossos cidadãos para enriquecer outros países, cobraremos tarifas e impostos de países estrangeiros para enriquecer nossos cidadãos", declarou.

Trump pretende recuperar canal do Panamá

"Demos o Canal ao Panamá e vamos recuperá-lo", afirmou em parte do discurso como 47º presidente dos Estados Unidos.

“A China está operando o Canal do Panamá, e nós não o demos à China", ressaltou o republicano, que não descartou nas últimas semanas o uso da força militar para tomar o controle da via interoceânica.

"Em breve, mudaremos o nome do Golfo do México para Golfo da América”, acrescentou Trump, que já havia ameaçado fazê-lo, provocando dias atrás a reação da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, que respondeu que os Estados Unidos deveriam se chamar “América mexicana”.

Deportar 'milhões' de imigrantes em situação irregular

Trump disse que vai deportar “milhões” de imigrantes em situação irregular.

“Primeiramente, vou decretar emergência nacional em nossa fronteira sul. Todas as entradas ilegais vão ser bloqueadas imediatamente e iniciaremos o processo de envio de milhões e milhões de estrangeiros criminosos para os locais de onde vieram”, afirmou o presidente republicano.

