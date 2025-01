Michelle Obama não vai à posse de Donald Trump e rumores do motivo circulam na internet

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A ex-primeira-dama Michelle Obama não confirmou presença na posse do presidente eleito Donald Trump, realizada nesta segunda-feira (20) em Washington, gerando especulações sobre o motivo de sua ausência.

O ex-presidente Barack Obama foi visto entrando sozinho na sede do Legislativo americano, assim como no funeral de Estado do ex-presidente Jimmy Carter, ocorrido recentemente.

A ausência de Michelle Obama no funeral de Carter, realizado na Catedral Nacional de Washington, foi notada, já que foi a única esposa a não participar da cerimônia, sem dar explicações. Durante o evento, seu marido e Trump estavam sentados lado a lado

Em um comunicado emitido por seu gabinete no dia 14 de janeiro, foi confirmado que Barack Obama participaria da 60ª Cerimônia de Posse, mas que Michelle não compareceria. No entanto, a nota não forneceu justificativas para a ausência da ex-primeira-dama.

Ex-presidente Barack Obama comparece sozinho à posse de Trump - SHAWN THEW / POOL / AFP

Rumores de problemas de saúde e até caso com Jennifer Aniston

A ausência de Michelle alimentou uma série de rumores no país, com especulações que vão desde problemas de saúde até possíveis divergências no casamento dos Obama.

Alguns portais de celebridades sugeriram até mesmo que o casal estivesse prestes a anunciar um divórcio, com histórias envolvendo um suposto caso entre Barack Obama e a atriz Jennifer Aniston.

No final de 2024, um tabloide americano publicou uma história sem evidências que alegava que Barack Obama e Jennifer Aniston estariam vivendo um romance.

No entanto, a atriz negou os rumores em uma entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live, afirmando que a história era "absolutamente falsa" e que ela tinha mais interações com Michelle Obama do que com o próprio Barack.

Nesta sexta-feira, Barack Obama parabenizou a esposa pelo seu aniversário em uma publicação no X, antigo Twitter. "Ao amor da minha vida", disse o ex-presidente.

Divergências com Trump

Outra possibilidade levantada para a ausência de Michelle é o histórico de divergências entre ela e Donald Trump. Michelle tem sido uma crítica aberta ao ex-presidente, especialmente durante a campanha presidencial de 2020, quando fez um discurso emotivo em apoio à candidata Kamala Harris.

Ela desafiou os homens a votarem na vice-presidente e alertou sobre os riscos à vida das mulheres caso Trump retornasse à Casa Branca.

Embora Michelle não tenha comparecido à posse de Trump, ela não é a única a romper com a tradição de ex-primeiras-famílias participarem das cerimônias de posse. Donald e Melania Trump também não marcaram presença na posse de Joe Biden em 2021.