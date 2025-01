Trump assume Presidência dos EUA com promessas anti-imigração; cerca 230 mil brasileiros podem ser afetados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O novo mandato do ex-presidente promete impactar significativamente os migrantes em situação irregular, com iminentes deportações em massa

Donald Trump toma posse como presidente dos Estados Unidos nesta segunda-feira (20), marcando seu retorno ao poder com promessas de políticas rigorosas, especialmente voltadas para a imigração ilegal.

Em um comício realizado em Washington no domingo (19), Trump afirmou que seu governo revogará rapidamente as ordens executivas do presidente democrata Joe Biden, com o compromisso de agir com "velocidade e força históricas" para "impedir a invasão de fronteiras" por migrantes.

"Após anos construindo nações estrangeiras, defendendo fronteiras estrangeiras e protegendo terras estrangeiras, finalmente construiremos nosso país, defenderemos nossas fronteiras e protegeremos nossos cidadãos", disse Trump.

Leia Também Ao vivo: acompanhe a posse de Trump como 47º presidente dos Estados Unidos

O Papa Francisco se manifestou contra o plano de deportação de imigrantes do novo governo Trump, chamando-o de "vergonha".

Durante uma entrevista na televisão italiana, o pontífice afirmou que expulsar os imigrantes ilegais seria uma medida injusta, pois "faz os pobres coitados que não têm nada pagarem a conta não paga".

Imigrantes brasileiros nos EUA

Cerca de 230 mil dos quase 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos estão em situação irregular, posicionando o Brasil como o 8º país com mais imigrantes sem documentos no país, segundo dados do Departamento de Segurança Interna de 2023.

Entre outubro de 2019 e setembro de 2024, 162 mil brasileiros foram detidos tentando atravessar a fronteira México-EUA, sendo a 12ª nacionalidade mais apreendida.

Apoio popular às medidas de deportação

Uma pesquisa do jornal The New York Times e do instituto Ipsos publicada neste sábado (18) revelou que 55% dos americanos apoiam a deportação de todos os imigrantes ilegais nos Estados Unidos.

O apoio cresce para 66% quando se trata de imigrantes que entraram no país nos últimos quatro anos. A pesquisa também aponta que 87% dos entrevistados são favoráveis à deportação de imigrantes ilegais que tenham cometido crimes.

O levantamento foi feito entre os dias 2 e 10 de janeiro, com uma margem de erro de 2,6 pontos percentuais.

Segundo o The Wall Street Journal, uma grande operação de deportação está prevista para terça-feira (21), focando imigrantes ilegais que tenham antecedentes criminais.

*Esta matéria contém informações de AFP

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />